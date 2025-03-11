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В «Динамо» оценили вероятность участия клуба «Аль-Наср» в Братском Кубке

вчера, 17:22

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, в каком случае саудовский «Аль-Наср» может быть приглашен на Братский Кубок летом 2025 года.

Как оцениваю вероятность участия «Аль-Насра» в Братском Кубке оптимальным составом — с Роналду и другими звездами? Мы прорабатываем много вариантов проведения Братского Кубка. Все увидите, когда турнир будет проработан.

«Аль-Наср» — один из возможных участников? Мы общались с их представителями. Понятно, что команда статусная. Скорее всего, попросят большой гонорар. Вопрос в том, что турнир — коммерческий. Нам важно, чтобы экономика была положительная. Если экономика не сойдется, то вариант с приглашением «Аль-Насра» отметем.

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Все комментарии
ttu2j2mk9kug
ttu2j2mk9kug
вчера в 19:48
Братья бывают разные.
112910415
112910415
вчера в 19:30
" брат ты мне или не брат ?! "
Храневец
Храневец
вчера в 18:26
Игра не стоит свеч !Аль наср не приедет .А вот Куктош может приехать ,тоже знаменитый клуб !
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:52
Что он говорит? Да ради приглашения клуба Аль-Наср в боевом составе можно найти деньги для персональных гонораров ведущим игрокам, в том числе для Криштиану Роналду. Просто организацию приглашения клуба из Саудовской Аравии 🇸🇦 надо поручить более уважаемому, чем Пивоваров, человеку. Можно попросить об этом Сергея Степашина. Я думаю он найдёт требуемую сумму.
Гость
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