В «Динамо» оценили вероятность участия клуба «Аль-Наср» в Братском Кубке

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, в каком случае саудовский «Аль-Наср» может быть приглашен на Братский Кубок летом 2025 года.

Как оцениваю вероятность участия «Аль-Насра» в Братском Кубке оптимальным составом — с Роналду и другими звездами? Мы прорабатываем много вариантов проведения Братского Кубка. Все увидите, когда турнир будет проработан.

«Аль-Наср» — один из возможных участников? Мы общались с их представителями. Понятно, что команда статусная. Скорее всего, попросят большой гонорар. Вопрос в том, что турнир — коммерческий. Нам важно, чтобы экономика была положительная. Если экономика не сойдется, то вариант с приглашением «Аль-Насра» отметем.