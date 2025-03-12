Тесть экс-футболиста «Локомотива» пропал в Африке

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сегодня, 11:55

Тесть российского защитника «Боавишты» пропал в Африке.

Супруга игрока Ульяна рассказала источнику, что её отец Вячеслав Палий давно путешествует по миру и часто выбирает сложные маршруты через несколько стран. Одно такое путешествие в среднем занимает около месяца. 5 февраля мужчина вылетел из Италии в Африку. Там он оказался в Буркина-Фасо. 21 февраля Вячеслав в последний раз созвонился с родственниками, сообщив, что выезжает на автобусе в столицу Мали — город Бамако. Оттуда Палий должен был полететь в Тбилиси транзитом через Стамбул. В Грузии планировал встретиться с женой и улететь с ней в Панаму.

21 февраля связь с мужчиной оборвалась. Как рассказала Ульяна, семья обратилась в МИД Российской Федерации и администрацию президента. Также написала заявления в посольства России в Буркина-Фасо и Мали. Её муж, футболист Виталий Лысцов, пытается организовать поиски через партнёров по команде, которые родились в Буркина-Фасо и Мали.

Лысцов ранее выступал за «Бенфику» и московский «Локомотив».