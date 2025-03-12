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Тесть экс-футболиста «Локомотива» пропал в Африке

сегодня, 11:55

Тесть российского защитника «Боавишты» Виталия Лысцова пропал в Африке.

Супруга игрока Ульяна рассказала источнику, что её отец Вячеслав Палий давно путешествует по миру и часто выбирает сложные маршруты через несколько стран. Одно такое путешествие в среднем занимает около месяца. 5 февраля мужчина вылетел из Италии в Африку. Там он оказался в Буркина-Фасо. 21 февраля Вячеслав в последний раз созвонился с родственниками, сообщив, что выезжает на автобусе в столицу Мали — город Бамако. Оттуда Палий должен был полететь в Тбилиси транзитом через Стамбул. В Грузии планировал встретиться с женой и улететь с ней в Панаму.

21 февраля связь с мужчиной оборвалась. Как рассказала Ульяна, семья обратилась в МИД Российской Федерации и администрацию президента. Также написала заявления в посольства России в Буркина-Фасо и Мали. Её муж, футболист Виталий Лысцов, пытается организовать поиски через партнёров по команде, которые родились в Буркина-Фасо и Мали.

Лысцов ранее выступал за «Бенфику» и московский «Локомотив».

Тесть экс-футболиста «Локомотива» пропал в Африке

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ 65uvw5sjv9ks (раскрыть)
сегодня в 14:39
Так новость и не про папу 😂
65uvw5sjv9ks
65uvw5sjv9ks
сегодня в 13:45
Про футболиста трудно вспомнить, а новость про его папу новость ну совсем малофутбольная.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:19
Не ходите, дяди, в Африку гулять...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:05
Ну вот , а РФС , всё норовит с этими странами , контакты настроить в виде товарников - "Ох не ходите дети в Африку играть"...)
Гость
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