Куртуа сообщил судье об ошибке Альвареса во время пробития пенальти

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал, что во время серии пенальти после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:2 по сумме двух матчей, 4:2 в серии пенальти) сообщил главному арбитру встречи Шимону Марциняку, что игрок «матрасников» Хулиан Альварес при выполнении удара «с точки» коснулся мяча обеими ногами. Перед этим ударом аргентинец поскользнулся. После просмотра ВАР рефери отменил гол.
Я увидел, что Хулиан коснулся мяча дважды, и сообщил об этом судье. Им слегка не повезло. Мы не продемонстрировали свой лучший футбол, но прошли дальше, и это самое важное.
УЕФА видит все четко. Мне надоело постоянно изображать жертву и жаловаться из-за подобных вещей. Арбитр не подсуживает ни одной из команд, ни в Испании, ни в Европе. Считаю, они все видели четко, поэтому и дали свисток. Они люди и могут ошибаться, но благодаря технологии ВАР они все четко видели.
Реал и дал им шанс, но....
Реал и дал им шанс, но....
https://youtu.be/R8xVovGL-xA?feature=shared