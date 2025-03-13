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Куртуа сообщил судье об ошибке Альвареса во время пробития пенальти

сегодня, 08:35
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗакончился после серии пенальти

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал, что во время серии пенальти после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:2 по сумме двух матчей, 4:2 в серии пенальти) сообщил главному арбитру встречи Шимону Марциняку, что игрок «матрасников» Хулиан Альварес при выполнении удара «с точки» коснулся мяча обеими ногами. Перед этим ударом аргентинец поскользнулся. После просмотра ВАР рефери отменил гол.

Я увидел, что Хулиан коснулся мяча дважды, и сообщил об этом судье. Им слегка не повезло. Мы не продемонстрировали свой лучший футбол, но прошли дальше, и это самое важное.

УЕФА видит все четко. Мне надоело постоянно изображать жертву и жаловаться из-за подобных вещей. Арбитр не подсуживает ни одной из команд, ни в Испании, ни в Европе. Считаю, они все видели четко, поэтому и дали свисток. Они люди и могут ошибаться, но благодаря технологии ВАР они все четко видели.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 14:12
Ну они их всегда выкидывают)
Брулин
Брулин
сегодня в 14:10
Точно также как Куртуа не заметил мячик Ямаля в своих воротах. Но Камера на стадионе Мадрида была всего одна.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 12:41, ред.
Реал не жалеет ? А промах Вини с точки после сольника Мбаппе ?
Реал и дал им шанс, но....
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 12:20
Жалко их так то, думаю Атлетико мог бы до финала доехать на своем автобусе. Им один момент подавай, используют. Но Реал их никогда не жалеет)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:48
Однажды Куртуа подскользнулся, а Альварес не заметит и поедет дальше)))
112910415
112910415
сегодня в 11:37
как честный человек ... )
протон
протон
сегодня в 11:30
Думаю Куртуа лукавит. Алварес подскользнулся, Куртуа мог подобное двойное касание предположить. А вот наверняка увидеть момент касания мяча с 11 метров да ещё и в траве вряд ли.
He Э Г О ИС T
He Э Г О ИС T
сегодня в 11:01
Настучал.. 🤭
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 09:53
Мне кажется это нормально
Вещий
Вещий
сегодня в 09:08
Имеет право подсказать арбитру... а там уже система сработала...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 09:04
Редиска
Futurista
Futurista
сегодня в 08:58
Куртуа перед пробитием пенальти Альваресу...

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