Куртуа сообщил судье об ошибке Альвареса во время пробития пенальти

Голкипер «Реала» рассказал, что во время серии пенальти после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:2 по сумме двух матчей, 4:2 в серии пенальти) сообщил главному арбитру встречи , что игрок «матрасников» при выполнении удара «с точки» коснулся мяча обеими ногами. Перед этим ударом аргентинец поскользнулся. После просмотра ВАР рефери отменил гол.

Я увидел, что Хулиан коснулся мяча дважды, и сообщил об этом судье. Им слегка не повезло. Мы не продемонстрировали свой лучший футбол, но прошли дальше, и это самое важное.