Средство для улучшения улыбки Роналду и дрессировка собак Торреса. Самые странные рекламные ролики с участием футболистов

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сегодня, 16:03

А Месси прорекламировал японский крем для лица.

Футболисты уже давно привыкли зарабатывать деньги на рекламе. Часто это миллионные контракты, если говорить про тех спортсменов, которые выступают на топ-уровне.

Но иногда игроки рекламируют довольно странные продукты, или снимаются в забавных роликах. Ну а кто устоял бы на их месте, когда предлагают большие деньги за один день работы? Предлагаем вспомнить самые необычные рекламные ролики с участием известных футболистов прошлого и настоящего.

Харри Кейн – бутсы

Капитан сборной Англии подписал необычный контракт с маркой Skechers. Бутсы не отличаются каким-то особенным дизайном, и сама реклама хорошего качества. Но здесь суть в том, что контракт форвард подписал на пожизненный срок. Это довольно необычный расклад при заключении рекламного договора. В этом сезоне есть шанс, что Харри возьмет долгожданный трофей. Пока он хорошо справляется со своей ролью.

«Манчестер Юнайтед» – японский томатный сок

Майкл Каррик, Райан Гиггз, Робин ван Перси и Синдзи Кагава пьют из больших стаканов японский томатный сок Кагомэ. Очевидно, что расчет был на публику в Японии, но ролик в свое время разлетелся на весь мир.

Лионель Месси – японский крем для лица

Этот ролик выпустили в 2014 году – Месси в нем появляется, покрытым кремом для лица, и позиционирует себя человеком, который никогда не пользовался этим продуктом. Затем он опускает голову, чтобы смыть водой крем. И по задумке его лицо становится гораздо свежее. Вероятно, на японцев это должно было подействовать.

Криштиану Роналду – японский улучшитель улыбки

В этой рекламе звездный португалец ненадолго возится с устройством Pao Facial Fitness, но японская фирма явно не заплатила ему достаточно много, чтобы Криштиану запихнул эту штуку себе в рот, как это сделали остальные участники ролика. Данное устройство нужно взять в рот, а затем ритмично качать головой вверх и вниз в попытке придать тонус своему лицу.

Майкл Оуэн – Visit Dubai

Ученые годами работали над лечением бессонницы, но Майкл Оуэн сумел добиться нужного результата. Если долго смотреть на рекламу с его участием, то захочется уснуть, а не полететь в Дубай. И заранее просим прощения, этот и еще несколько роликов будут не самого лучшего качества, все же они довольно старые.

Фернандо Торрес – дрессировка собак Banco Gallego

В этой рекламе молодой и ухоженный Торрес рекламирует, вероятно, испанскую школу дрессировки собак под названием Banco Gallego. Так сразу и не поймешь, что там происходит. Реклама начинается с того, что очаровательный мопс, выглядящий растерянным, бросается на другого, немного более самодовольного черного мопса. За ним в кадре появляются другие собаки, каждая из которых кажется счастливой, хотя и немного озадаченной присутствием бывшего нападающего «Ливерпуля» рядом.

Кевин Киган — «Сахарные слойки»

Это не может быть больше 90-х – Киган отправляет Медового монстра – талисман данной продукции, чтобы выиграть трофей для «Ньюкасла». Здесь без комментариев.

Петер Шмейхель – датский бекон

Когда Петер Шмейхель снова встретился со своими одноклубниками по «Манчестер Юнайтед», то к нему наверняка были вопросы. Представьте реакцию Роя Кина, когда он увидел это.

«Блэкберн» – курица

Из известных футболистов здесь отметился легендарный игрок «Реала» Мичель Сальгадо – вероятно, что эта реклама послужила причиной, по которой испанец решил завершить карьеру. Захотелось пойти и заказать себе курицу-гриль?

Мортен Гамст Педерсен и Йон-Арне Риисе – норвежские фрукты

По сюжету бывший игрок «Портсмута» и «Бирмингема» Эрик Хусеклепп занимается своими делами в супермаркете, к нему подходят Риисе и Педерсен, которые похожи на героев из фильма «Люди в черном». Потом они начинают петь и танцевать, когда выбирают бананы. Пожалуй, самый позитивный клип в нашей подборке. Важно правильно питаться, друзья! Иногда нас заставить это сделать могут лишь сторонние силы.

Синдзи Кагава — SoftBank

Этот банк отправил собаку из Японии в Англию, чтобы поговорить с Синдзи Кагавой. Оказалось, что собака неплохо играет в футбол. Этот игрок очень популярен у себя в стране. Он может жить на одних лишь рекламных контрактах, но эти ролики уже для внутреннего пользования.

Фернандо Торрес – парикмахерская

Ролик просто ужасен – игра актеров очень низкого качества. Интересно, сняли с первого раза? Испанец был востребован у рекламодателей – хорошая внешность и популярность. Теперь же он легко может рекламировать гантели и гири.

Гарет Саутгейт – пицца

Англичанин по сюжету сидит за столом вместе с Крисом Уоддлом и Стюартом Пирсом, которые тоже не забили свои пенальти Германии на ЧМ -1990. С мешком на голове сидит только Гарет, поскольку весь гнев болельщиков пал именно на него. Посыл – показать, что Саутгейта нельзя винить в вылете сборной. Скажем честно, задумка удалась – оскорблений стало меньше, но сам Гарет спустя время признался, что сняться в этой рекламе было большой ошибкой.

А вы бы снялись за хорошие деньги в каком-то из этих роликов?

И напоследок еще один ролик – опять с Криштиану Роналду – теперь за ним подглядывала горничная. Это было в эпоху, когда образ сексуального португальца был на пике. На рекламе одного только нижнего белья футболист, наверное, заработал несколько миллионов евро.