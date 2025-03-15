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«Тоттенхэм» решил не выкупать Вернера у «РБ Лейпциг»

сегодня, 08:13

Руководство «Тоттенхэма» приняло решение не выкупать контракт футболиста Тимо Вернера у «РБ Лейпциг» за 12 миллионов евро.

Таким образом, форвард возвращается в немецкий клуб, где его дальнейшая судьба будет зависеть от пребывания на посту главного тренера Марко Розе.

Текущий контракт Вернера с «Лейпцигом» предусматривает заработную плату около 10 миллионов евро в год.

По информации источников, нападающий не проявляет интереса к переходу в другие клубы Бундеслиги, однако получил предложения от команд Премьер-лиги и МЛС.

29-летний немецкий форвард отдал 3 ассиста в 18 матчах АПЛ, в 27 играх сезона во всех турнирах он забил 1 гол – в Кубке английской лиги в ворота «Ман Сити».

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 10:51
В бундеслиге ты Лев Толстой а в АПЛ..))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:31
Ни хрена себе зарплата у него
27b2g56bbgdd
27b2g56bbgdd
сегодня в 09:02
Переоценили Вернера, какой дурак ему такие деньги платить будет
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 08:54
Помню, Клопп в своё время прям тек по нему, ну когда он ещё даже в Челси не бывал, наконец воссоединятся!
sihafazatron
sihafazatron ответ 262cac7q4esm (раскрыть)
сегодня в 08:36
Он давно уже никакой.... теперь только саудития
262cac7q4esm
262cac7q4esm
сегодня в 08:29
1 гол в 27 играх для нападающего - это отвратительная статистика.
j82n5pwn83uc
j82n5pwn83uc
сегодня в 08:21
Не смог себя зарекомендовать.
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