«Тоттенхэм» решил не выкупать Вернера у «РБ Лейпциг»

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сегодня, 08:13

Руководство «Тоттенхэма» приняло решение не выкупать контракт футболиста у «РБ Лейпциг» за 12 миллионов евро.

Таким образом, форвард возвращается в немецкий клуб, где его дальнейшая судьба будет зависеть от пребывания на посту главного тренера Марко Розе.

Текущий контракт Вернера с «Лейпцигом» предусматривает заработную плату около 10 миллионов евро в год.

По информации источников, нападающий не проявляет интереса к переходу в другие клубы Бундеслиги, однако получил предложения от команд Премьер-лиги и МЛС .