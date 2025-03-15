«Тоттенхэм» решил не выкупать Вернера у «РБ Лейпциг»

Руководство «Тоттенхэма» приняло решение не выкупать контракт футболиста Тимо Вернера у «РБ Лейпциг» за 12 миллионов евро.
Таким образом, форвард возвращается в немецкий клуб, где его дальнейшая судьба будет зависеть от пребывания на посту главного тренера Марко Розе.
Текущий контракт Вернера с «Лейпцигом» предусматривает заработную плату около 10 миллионов евро в год.
По информации источников, нападающий не проявляет интереса к переходу в другие клубы Бундеслиги, однако получил предложения от команд Премьер-лиги и МЛС.
29-летний немецкий форвард отдал 3 ассиста в 18 матчах АПЛ, в 27 играх сезона во всех турнирах он забил 1 гол – в Кубке английской лиги в ворота «Ман Сити».