Пенья хочет покинуть «Барселону»

26-летний голкипер «Барселоны» Игнасио Пенья, скорее всего, покинет клуб по завершении текущего сезона.
Главный тренер команды Ханс-Дитер Флик удовлетворён выступлениями 34-летнего Войцеха Щесного, который сумел опередить Пенью в борьбе за место в основном составе. Немецкий специалист дал своё согласие на продление контракта с польским вратарём, истекающего летом.
В случае согласия Щесного на пролонгацию соглашения, он станет резервным голкипером «Барселоны», учитывая скорое возвращение в строй Марка-Андре тер Штегена.