Пенья хочет покинуть «Барселону»

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сегодня, 10:37

26-летний голкипер «Барселоны» , скорее всего, покинет клуб по завершении текущего сезона.

Главный тренер команды удовлетворён выступлениями 34-летнего Войцеха Щесного, который сумел опередить Пенью в борьбе за место в основном составе. Немецкий специалист дал своё согласие на продление контракта с польским вратарём, истекающего летом.

В случае согласия Щесного на пролонгацию соглашения, он станет резервным голкипером «Барселоны», учитывая скорое возвращение в строй .