Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2024/2025

Пенья хочет покинуть «Барселону»

сегодня, 10:37

26-летний голкипер «Барселоны» Игнасио Пенья, скорее всего, покинет клуб по завершении текущего сезона.

Главный тренер команды Ханс-Дитер Флик удовлетворён выступлениями 34-летнего Войцеха Щесного, который сумел опередить Пенью в борьбе за место в основном составе. Немецкий специалист дал своё согласие на продление контракта с польским вратарём, истекающего летом.

В случае согласия Щесного на пролонгацию соглашения, он станет резервным голкипером «Барселоны», учитывая скорое возвращение в строй Марка-Андре тер Штегена.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиПолузащитник «Ноттингема» интересен «Ливерпулю», МЮ и «Арсеналу»
Сегодня, 10:15
СлухиПолузащитник МЮ Майну интересен «Реалу»
Сегодня, 09:39
«Бавария» не интересуется Неймаром
Сегодня, 09:28
Слухи«Тоттенхэм» решил не выкупать Вернера у «РБ Лейпциг»
Сегодня, 08:13
Бруну Фернандеш мог покинуть «Манчестер Юнайтед» прошлым летом
Вчера, 14:57
Слухи«Ливерпуль» планирует усилиться защитником «Вильярреала»
Вчера, 10:56
Все комментарии
eb3r6mdwp2r6
eb3r6mdwp2r6
сегодня в 11:13
Он хочет приехать в гости к земляку в Ростов,а здесь и контракт подпишет
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:05
Правильно мыслит... агенту нужно найти ему клуб, где он будет играть.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:57
Ему ещё не очень много лет, всего двадцать шесть... Мне понятно желание играть, но это Барселона и у них есть два сильных вратаря, которых выбрал тренер. Значит Пенья слабее их, если он хочет играть, то должен искать себе другую команду, гораздо проще, чем нынешняя.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 