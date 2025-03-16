Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Николич: «Будет очень тяжело играть. Поля в Самаре практически нет»

сегодня, 13:08
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч идет

Главный тренер ЦСКА Марко Николич выразил своё недовольство состоянием футбольного поля на стадионе в Самаре.

Сегодня ЦСКА сыграет на этом поле с тольяттинским «Акроном» в рамках 21-го тура РПЛ. Стоит отметить, что «Крылья Советов» также проводят свои домашние матчи на этой арене.

Поле не в лучшем состоянии. Будет очень тяжело играть. Поля практически нет. Такое бывает, когда две команды играют на одном поле. Жаль, но надо справиться. Но я не могу сказать, что наше тренировочное поле намного лучше. Можно сказать, привычка у нас есть.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Широков: «„Зенит“ существует ради того, чтобы выигрывать золотые медали»
Сегодня, 09:55
Медведев сравнил решение КДК РФС по Венделу с инквизицией
13 марта
Юран: «У Дзюбы и Карпина какая-то своя любовь»
13 марта
Карпин объяснил, почему вызвал Дзюбу в сборную России
13 марта
В «Химках» рассказали о целях команды в нынешнем сезоне
13 марта
Дзюба: «Приятно забивать „Спартаку“»
12 марта
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 