Николич: «Будет очень тяжело играть. Поля в Самаре практически нет»

Главный тренер ЦСКА выразил своё недовольство состоянием футбольного поля на стадионе в Самаре.

Сегодня ЦСКА сыграет на этом поле с тольяттинским «Акроном» в рамках 21-го тура РПЛ . Стоит отметить, что «Крылья Советов» также проводят свои домашние матчи на этой арене.

Поле не в лучшем состоянии. Будет очень тяжело играть. Поля практически нет. Такое бывает, когда две команды играют на одном поле. Жаль, но надо справиться. Но я не могу сказать, что наше тренировочное поле намного лучше. Можно сказать, привычка у нас есть.