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Юран: «У Дзюбы и Карпина какая-то своя любовь»

вчера, 20:39

Бывший футболист сборной России Сергей Юран поделился мнением о вызове в национальную команду нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы.

У Дзюбы и Карпина какая-то своя любовь: то вызывает, то не вызывает. Если Артема вызвали в сборную, значит, он это заслужил.

Побьет ли Дзюба рекорд Кержакова в сборной? Не знаю, его же не вызывали, а сейчас вызвали, но непонятно, что будет дальше. Наверное, ради рекорда Карпин и вызвал Дзюбу.

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Все комментарии
svkv9n3jh4er
svkv9n3jh4er
вчера в 23:11
Похоже на Валеру надавили, если Дзюба вернулся в сборную
shur
shur ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:29
...а к сожалению по забитым помнить будут не Кержа, а Артёмку
рукастого...!!!
shur
shur
вчера в 22:26, ред.
..."У Дзюбы и Карпина какая-то своя любовь".
lotsman
lotsman
вчера в 22:09
У них любовь как у кошки с собакой.)
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:34
То входит , то не входит в состав сборной(ни чего не понятно))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:56
Неужели Карпин вызвал Дзюбу в 'сборную России. Сомневаюсь, что Валера принял сам это решение. Он слишком упрямый для этого. А может Карпин готовит для Артёма какую-нибудь оскорбительную каверзу. Дзюбе нужно быть осторожным - Валера способен на любую подлость.
drug01
drug01
вчера в 20:46
Главное что он еще в строю!
протон
протон
вчера в 20:42
Положишь покер Гранаде, и будешь недосягаем на долгие годы. Правда есть один нюансик - Дзюба забивал топовым сборным только трижды - Испании, Сербии и Швеции. У Кержакова этот список несколько серьëзнее -
Уругвай
Италия
Португалия
Швеция
Ирландия
Венгрия.
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