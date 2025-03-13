Медведев сравнил решение КДК РФС по Венделу с инквизицией

Председатель правления «Зенита» прокомментировал решение о дисквалификации полузащитника на два матча, один из которых условный, за неспортивное поведение, проявленное во время матча 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

Уважаемый КДК действовал в парадигме средневековой инквизиции: не утонула – ведьма, на костер; утонула – покойся с миром. Использование ВАР после двух завершивших эпизодов по регламенту было возможно только в случае «чрезвычайно оскорбительных жестов». При этом отсутствует описательный и иллюстративный список как «чрезвычайно», так и просто оскорбительных, вульгарных, пошлых или обидных жестов. Если бы меня пригласили на заседание КДК , то я мог бы наглядно продемонстрировать разницу в степени оскорбительности того или иного жеста на основе опыта посещения Театра мимики и жеста и примеров Эффенберга и Эменике.