Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Медведев сравнил решение КДК РФС по Венделу с инквизицией

вчера, 21:28

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение о дисквалификации полузащитника Вендела на два матча, один из которых условный, за неспортивное поведение, проявленное во время матча 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

Уважаемый КДК действовал в парадигме средневековой инквизиции: не утонула – ведьма, на костер; утонула – покойся с миром. Использование ВАР после двух завершивших эпизодов по регламенту было возможно только в случае «чрезвычайно оскорбительных жестов». При этом отсутствует описательный и иллюстративный список как «чрезвычайно», так и просто оскорбительных, вульгарных, пошлых или обидных жестов. Если бы меня пригласили на заседание КДК, то я мог бы наглядно продемонстрировать разницу в степени оскорбительности того или иного жеста на основе опыта посещения Театра мимики и жеста и примеров Эффенберга и Эменике.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Юран: «У Дзюбы и Карпина какая-то своя любовь»
Вчера, 20:39
Карпин объяснил, почему вызвал Дзюбу в сборную России
Вчера, 17:11
В «Химках» рассказали о целях команды в нынешнем сезоне
Вчера, 08:58
Дзюба: «Приятно забивать „Спартаку“»
12 марта
Бывший полузащитник ЦСКА Тошич начал обучение на тренера
12 марта
Дзюба: «Многие хотят, чтобы меня вызвали в сборную России»
12 марта
Сортировать
Все комментарии
Futurista
Futurista ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:30, ред.
Просто он живет в своей жизненной парадигме, которая представляет собой некую "понятийную сетку"...
albucid
albucid
вчера в 23:29
Рафик ни у чём не уиноват!
Николай 1
Николай 1
вчера в 22:54
При съеме ни одна обезьяна тоже не пострадала.
Kuvkil
Kuvkil
вчера в 22:39
В общем обычная красная с пропуском одного матча и все
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 22:39
Дополню, что этот зенитовский Медведев едва ли знает, что такое парадигма и вряд ли выговорит это слово с первой попытки.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:36
При том, что этот "пир во время чумы" за государственный счет! Возмутительно!!!
А кстати неплохо было бы когда-нибудь впоследствии высчитать с них (Миллера, Медведева и пр.) все госбюджетные деньги (огромные) потраченные на венделов, бариосов, нин, гонду, касьер, педр и пр. госарбайтерную шушеру
Vilar
Vilar
вчера в 22:30
А.Медведев пытается действовать в парадигме Д.А.Медведева, однако, Д.А.Медведев не предлагает пригласить его в ООН, для наглядной демонстрации разницы в степени оскорблений и негатива к России, того или иного холуя из стран ЕС и НАТО.
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:05
Венделу нужно держать себя в руках, а не выпендриваться...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:59
Я не против того, чтобы заступаться за своих, но так низкопробно это делать могут только на Неве
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:53
Медведев сравнил решение КДК с инквизицией? А я сравниваю финансовый беспредел Зенита с пиром во время чумы. Вообще, этот человек слишком много себе позволяет. Интересно, а Медведев знает, что такое инквизиция? Да и зачем ему это, ведь Газпром, видимо, оплатил впрок индульгенцию... Потому он и болтает
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:50
Я знал, что Медведев крайне недалекий мужик, как и многие в Зените и Газпроме, но не до такой же степени. Ему нужно "описание и иллюстрация" оскорбительных жестов. Описание еще куда ни шло, можно как то извернуться и литературно описать то. что Вендел имел в виду под своим жестом. Но во всем мире это считается крайне оскорбительным жестом. Но видимо у г. Медведева и у руководства Зенита иное представление о морали. Неужели топ менеджмент Газпрома и Зенита все гопники из подвороти? Выходит так
протон
протон
вчера в 21:36
Вендел показал фак? Показал. Красную карточку получил за это? Получил. А как можно (если по букве регламента) отменить дисквалификацию то было? Ну это как ударить кого-то кулаком в лицо во время матча за то что тебя оскорбили обидно , а потом говорить : я не виноват , он маму мою обозвал - отмените пожалуйста красную, так как она «не соответствует духу игры» . Ну чушь же
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 