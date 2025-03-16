Широков: «„Зенит“ существует ради того, чтобы выигрывать золотые медали»

Экс-игрок «Зенита» Роман Широков поделился мнением о результатах финансового менеджмента «сине-бело-голубых».
Болельщики любят, когда в Питере играют свои футболисты. Но люди же выигрывают трофеи. Поэтому затраты оправдываются. Понятно, что у нас нет Лиги чемпионов и так далее, однако «Зенит» существует ради того, чтобы выигрывать золотые медали. В это и вкладываются. Считают, что таким образом траты будут эффективнее — пока «Зенит» это подтверждает.
Так я спокойно и реагирую, только вспомнил пару забавных фактов из истории настоящего Зенита, а не проекта Газпрома.))) Как говорит Л.Каневский, в своей замечательной программе "Следствие вели с Л.Каневским"- "Только факты"...
Так я спокойно и реагирую, только вспомнил пару забавных фактов из истории настоящего Зенита, а не проекта Газпрома.))) Как говорит Л.Каневский, в своей замечательной программе "Следствие вели с Л.Каневским"- "Только факты"...
Погодите Виктор Семенович. Основной поток лести и елея начнется за неделю до "юбилея". Борзописцы из подконтрольных Газпрому СМИ поведают нам, что Зенит величайший и популярнейший клуб не только в Ленинградской области (что нам давно известно), но и в Африке, Австралии, Азии и даже в Европе.Что в мире продано более 1 млрл голубых шарфиков и 2 млрд голубых футболок. ИТ много еще каких небылиц. Надо спокойно реагировать на это.
Погодите Виктор Семенович. Основной поток лести и елея начнется за неделю до "юбилея". Борзописцы из подконтрольных Газпрому СМИ поведают нам, что Зенит величайший и популярнейший клуб не только в Ленинградской области (что нам давно известно), но и в Африке, Австралии, Азии и даже в Европе.Что в мире продано более 1 млрл голубых шарфиков и 2 млрд голубых футболок. ИТ много еще каких небылиц. Надо спокойно реагировать на это.
А для чего Зенит существовал в советское время?! Отвечаю- для пополнения очкового запаса соперниками...
А ещё, Зенит даже оставляли в вышке, и только потому, что это Город Ленина и Колыбель Революции...
Даже Спартак не пожалели, хотя, разве можно было сравнить Величайший советский Клуб с Зенитом.
А для чего Зенит существовал в советское время?! Отвечаю- для пополнения очкового запаса соперниками...
А ещё, Зенит даже оставляли в вышке, и только потому, что это Город Ленина и Колыбель Революции...
Даже Спартак не пожалели, хотя, разве можно было сравнить Величайший советский Клуб с Зенитом.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1402424/shirokov-roman-zenit 16.03.2025
Слова недалекого человека! У нас в футболе затраты не отбиваются!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1402424/shirokov-roman-zenit 16.03.2025
Слова недалекого человека! У нас в футболе затраты не отбиваются!
Понятно что в медали вкладываются)...а надо бы в футбол...
Понятно что в медали вкладываются)...а надо бы в футбол...