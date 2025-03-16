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Широков: «„Зенит“ существует ради того, чтобы выигрывать золотые медали»

сегодня, 09:55

Экс-игрок «Зенита» Роман Широков поделился мнением о результатах финансового менеджмента «сине-бело-голубых».

Болельщики любят, когда в Питере играют свои футболисты. Но люди же выигрывают трофеи. Поэтому затраты оправдываются. Понятно, что у нас нет Лиги чемпионов и так далее, однако «Зенит» существует ради того, чтобы выигрывать золотые медали. В это и вкладываются. Считают, что таким образом траты будут эффективнее — пока «Зенит» это подтверждает.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 12:51
Анатолий Кандауров.

Так я спокойно и реагирую, только вспомнил пару забавных фактов из истории настоящего Зенита, а не проекта Газпрома.))) Как говорит Л.Каневский, в своей замечательной программе "Следствие вели с Л.Каневским"- "Только факты"...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:35
CapralCapral
Погодите Виктор Семенович. Основной поток лести и елея начнется за неделю до "юбилея". Борзописцы из подконтрольных Газпрому СМИ поведают нам, что Зенит величайший и популярнейший клуб не только в Ленинградской области (что нам давно известно), но и в Африке, Австралии, Азии и даже в Европе.Что в мире продано более 1 млрл голубых шарфиков и 2 млрд голубых футболок. ИТ много еще каких небылиц. Надо спокойно реагировать на это.
4RT
4RT
сегодня в 12:23
А до эпохи ВВП он нафига был нужен?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:02, ред.
Хотя мужику уже и под 40, а он наивен как школьник. Поскольку Зенит финансируется из бюджета в огромном объеме, а у нас все что финансируется из бюджета, сопровождается откатами до 30%. Именно из этой золотой и щедрой кормушки и кормятся чиновники типа Дюкова,Медведева,Миллера, Митрофанова и их семьи. Это и есть реальная цель. И не надо высоких фраз
lotsman
lotsman
сегодня в 10:53, ред.
Зенит существует для того, чтобы радовать своей игрой болельщиков и весь город. Жаль конечно что всё в футбольном мире поменялось и на поле выходят ни те, которые готовы были биться за СВОЙ город, за СВОИХ болельщиков, а болельщики болели за СВОИХ парней, а варяги, которым до лампочки за какой город биться, которые сегодня целуют ромбик, а завтра будут целовать стрелку. Им лишь бы деньги платили. Но такие времена и ничего не исправить, нам в крайнем случае.
Capral
Capral
сегодня в 10:26
Какой текст, какие слова!!!
А для чего Зенит существовал в советское время?! Отвечаю- для пополнения очкового запаса соперниками...
А ещё, Зенит даже оставляли в вышке, и только потому, что это Город Ленина и Колыбель Революции...
Даже Спартак не пожалели, хотя, разве можно было сравнить Величайший советский Клуб с Зенитом.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 10:23, ред.
Зениту уже 100 лет, и они даже 10 штук этих медалей не выиграли, что то плохо создатель Зенита его запрограммировал для тех целей о которых говорит Роман, косячно как то, видится что медали Зенита как раз наоборот аномалия и отклонение от реальной программы заключающейся в том чтобы быть в середине таблицы. Или может быть им просто не хватало "вычислительной мощности" для достижения поставленной цели, а теперь вся "вычислительная мощность" страны работает над этим. Единственная проблема что действует эта программа как вирус и жрёт "мощности" без согласия этой самой страны
qzhthjgv8wu3
qzhthjgv8wu3
сегодня в 10:21
Зенит существует для того, чтобы радовать болельщиков, посещаемость стадиона Зенита бьет все рекорды.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:17
Поэтому затраты оправдываются.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1402424/shirokov-roman-zenit 16.03.2025
Слова недалекого человека! У нас в футболе затраты не отбиваются!
Rudokor
Rudokor
сегодня в 10:09
Зенит должен подтвердить сегодня, что он не зря стремится к золотым медалями.
fnd9sa4ja7pj
fnd9sa4ja7pj
сегодня в 10:06
Спорт для того и существует, чтобы стремиться к золотым медалям, а не плестись на пятом-десятом месте десятилетиями.
Futurista
Futurista
сегодня в 09:59, ред.
"Зенит существует ради того, чтобы выигрывать золотые медали. В это и вкладываются"...
Понятно что в медали вкладываются)...а надо бы в футбол...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:57
Газпром отвечает, гарантия 100%☝️😜
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