Широков: «„Зенит“ существует ради того, чтобы выигрывать золотые медали»

Экс-игрок «Зенита» поделился мнением о результатах финансового менеджмента «сине-бело-голубых».

Болельщики любят, когда в Питере играют свои футболисты. Но люди же выигрывают трофеи. Поэтому затраты оправдываются. Понятно, что у нас нет Лиги чемпионов и так далее, однако «Зенит» существует ради того, чтобы выигрывать золотые медали. В это и вкладываются. Считают, что таким образом траты будут эффективнее — пока «Зенит» это подтверждает.