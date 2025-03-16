Неймара обвинили в том, что он вступил в интимную связь с эскортницами

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сегодня, 15:55

Нападающий «Сантоса» подвергся обвинениям в связи с посещением им вечеринки накануне полуфинального матча Лиги Паулиста против клуба «Коринтианс» (1:2).

Спортсмен был замечен на празднике в Арасояба-да-Серра, где присутствовали эскорт-модели.

Журналист Лео Диас провел интервью с одной из участниц вечеринки, моделью Ани Авуадой, которая утверждает о наличии интимной связи с Неймаром и другой девушкой.

По ее словам, вторая девушка требовала 8 тысяч евро за видеозапись с участием футболиста. Отец Неймара, в свою очередь, выплатил ей почти 13 тысяч евро за сохранение молчания.