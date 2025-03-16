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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Бразилия. Серия B 2025

Неймара обвинили в том, что он вступил в интимную связь с эскортницами

сегодня, 15:55

Нападающий «Сантоса» Неймар подвергся обвинениям в связи с посещением им вечеринки накануне полуфинального матча Лиги Паулиста против клуба «Коринтианс» (1:2).

Спортсмен был замечен на празднике в Арасояба-да-Серра, где присутствовали эскорт-модели.

Журналист Лео Диас провел интервью с одной из участниц вечеринки, моделью Ани Авуадой, которая утверждает о наличии интимной связи с Неймаром и другой девушкой.

По ее словам, вторая девушка требовала 8 тысяч евро за видеозапись с участием футболиста. Отец Неймара, в свою очередь, выплатил ей почти 13 тысяч евро за сохранение молчания.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 16:15
Понеслась косая в баню!.. Давно уже не секрет что Ней с батей - молочные братья, но вы уже угомоните этих 31 или переплатите им себе в убыток штоле!..
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 16:11, ред.
Главное как играет футболист и приносит ли пользу на поле. А его личная жизнь это его личное дело. Никогда не понимал таких вот скандалов, как это к футболу относится? Любой другой попади в такую ситуацию и вшивой газетёнки бы об этом не написали, а когда футболист то сразу шум и обсуждение
Гость
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