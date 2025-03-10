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«Зенит» предоставит в КДК РФС доказательства оскорблений Вендела

вчера, 12:23

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал вопрос о подаче документов в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) по поводу удаления полузащитника Вендела.

Будем ли мы отправлять доказательства оскорбления Вендела? Обязательно будем.

В ходе матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Факел» (2:0), на 74-й минуте встречи Вендел был удалён с поля за непристойный жест. Позднее выяснилось, что этот жест был реакцией на расистские оскорбления, доносящиеся с трибун.

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Все комментарии
stasil2
stasil2 ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 23:19
Не ссы, пропустит Вендел матч, чего кб зря платили судьям
Николай 1
Николай 1
вчера в 20:41
Божин полностью осознал свою вину и в последнем слове на КДК сказал: " Я больше никогда в жизни не назову Вендела макакой. Теперь, даже если я увижу настоящюю макаку не скажу, что это макака. Скажу, что это Вендел.
dynkel
dynkel
вчера в 17:53
Все кто внимательно смотрел видели этот палец всем болельщикам страны Надо выгнать его до конца сезона а потом пусть продают.Его будут встречать свистом или бананами
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:55
Первый зенитовский джокер выпал из рукава ФК на зелёное сукно КДК РФС!)
Сп62
Сп62 ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 14:42
Тогда Зенит ещё не руководил РПЛ.
lotsman
lotsman
вчера в 14:35
Игроку, если он профессиональный игрок, не следует обращать внимание на провокационные оскорбления. В крайнем случае обратить на это внимание судьи. Хотя судья и без привлечения внимания должен зафиксировать это и отреагировать должным образом.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 13:44
Видимо чтобы попытаться повлиять на решение таким психологическим образом.
viv
viv
вчера в 13:35
По информации СМИ, главный тренер "Зенита" Сергей Семак в частной беседе признал, что его дезинформировали и никакого "обезьянства" со стороны футболиста "Факела" в матче с сине-бело-голубыми не было.
Как сообщает журналист Иван Карпов, В субботу представители пресс-службы петербургского "Зенита" вместе с сотрудниками телеканала "Матч ТВ" в субботу после матча 20-го тура с "Факелом" пересматривали игру с целью найти эпизод, где футболист воронежской команды изображает "макаку".
В итоге они нашли только момент, где защитник "Факела" Божин после одного из падений форварда "Зентиа" Лусиано изобразил плаксу, намекая на симуляцию со стороны аргентинца. Когда этот эпизод увидел Семак, который ранее на пресс-конференции утверждал об использовании одним из игроков воронежской команды оскорблений на расовой почве, тренер в частной беседе признал, что его дезинформировали и никакого "обезьянства" со стороны футболиста "Факела" не было.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:14
Зачем из этого делать шоу?
протон
протон
вчера в 12:57
Если с трибун ухали или что-то кричали он должен был обратить внимание судьи, а не демонстрировать свои пальцы ни в каких сочетаниях.
В таком варианте накажут Факел, возможно найдут болельщиков, но это не отменяет того, что Вендел абсолютно заслуженно получил карточку.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 12:49
Если карточку отменят-на матч Спартаку можно не выходить. Пусть сами с собой двусторонку катают. Игрока факела вообще у бровки удалили как фол последней надежды . Хотя там с бровки до ворот еще добежать надо. Хотя.. У Зенита свои правила. Даже если и показали обезьяну казать фак трибунам под камеру это КК. Вспомним Эменике в Спб в 2012-и слушать никто не стал.
Гость
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