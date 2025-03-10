«Зенит» предоставит в КДК РФС доказательства оскорблений Вендела

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вчера, 12:23

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал вопрос о подаче документов в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) по поводу удаления полузащитника .

Будем ли мы отправлять доказательства оскорбления Вендела? Обязательно будем.

В ходе матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Факел» (2:0), на 74-й минуте встречи Вендел был удалён с поля за непристойный жест. Позднее выяснилось, что этот жест был реакцией на расистские оскорбления, доносящиеся с трибун.