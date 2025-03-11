«Зенит» предоставил в КДК РФС доказательства оскорблений Вендела

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц подтвердил, что комитет получил аудио- и видеоматериалы, фиксирующие оскорбительные высказывания в адрес полузащитника «Зенита» Вендела со стороны болельщиков «Факела» во время матча 20-го тура РПЛ.
На 74-й минуте Вендел был удалён с поля за демонстрацию неприличного жеста в сторону трибун. Впоследствии стало известно, что игрок отреагировал таким образом на расистские оскорбления со стороны фанатов воронежского клуба.
Все документы, которые «Зенит» хотел представить, он представил КДК. Все доказательства, которые стороны считают необходимым предоставить, предоставляются КДК, а КДК оценивает эти доказательства.
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