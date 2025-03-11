«Зенит» предоставил в КДК РФС доказательства оскорблений Вендела

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вчера, 19:55

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц подтвердил, что комитет получил аудио- и видеоматериалы, фиксирующие оскорбительные высказывания в адрес полузащитника «Зенита» со стороны болельщиков «Факела» во время матча 20-го тура РПЛ .

На 74-й минуте Вендел был удалён с поля за демонстрацию неприличного жеста в сторону трибун. Впоследствии стало известно, что игрок отреагировал таким образом на расистские оскорбления со стороны фанатов воронежского клуба.