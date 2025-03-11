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«Зенит» предоставил в КДК РФС доказательства оскорблений Вендела

вчера, 19:55

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц подтвердил, что комитет получил аудио- и видеоматериалы, фиксирующие оскорбительные высказывания в адрес полузащитника «Зенита» Вендела со стороны болельщиков «Факела» во время матча 20-го тура РПЛ.

На 74-й минуте Вендел был удалён с поля за демонстрацию неприличного жеста в сторону трибун. Впоследствии стало известно, что игрок отреагировал таким образом на расистские оскорбления со стороны фанатов воронежского клуба.

Все документы, которые «Зенит» хотел представить, он представил КДК. Все доказательства, которые стороны считают необходимым предоставить, предоставляются КДК, а КДК оценивает эти доказательства.

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Все комментарии
viv
viv
вчера в 23:34
Правда, на судьбу Вендела это едва ли повлияет: неприличный жест в его исполнении карается в любом случае.
Брулин
Брулин
вчера в 21:21
На всех Джордж Ващингтон!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:18
Если даже есть эти доказательства то это не повод отменять красную карточку игроку
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:25
Тогда этот...чёрного лебедя)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:23
Извините, Дружище, случайно поставил вопросительный знак, но уже исправил. Плохо видеть стал, часто нажимаю не на ту кнопку. П......ц подкрался незаметно.(((
ez7xpyf3edkt
ez7xpyf3edkt
вчера в 20:21
Однозначно, стадион в Воронеже нужно дисквалифицировать до конца сезона.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:20
Дюков может любой танец станцевать))
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:20, ред.
Прелестно, прелестно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 20:18
К чему это всё. Вендел тоже нарушил. Если по справедливости, то Вендела наказать и стадион тоже, без болельщиков, на тот же срок. Так будет по честному.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:14
Свободу Юрию Вендеточкину!)...
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:12
Не сыграет...он наказан)...
Capral
Capral
вчера в 20:08
Да здравствует- наш советский суд!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:03
Надеюсь сыграет против нас на Спартак Арене, не гоже праздник футбола пропускать
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:56
Значит скоро реабилитируют !!!
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