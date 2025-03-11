Семак о разговоре с Пятибратовым: «Постарались понять друг друга»

1741693645

вчера, 14:47

Главный тренер «Зенита» прокомментировал новость о том, что у него был разговор с рулевым «Факела» .

8 марта команды встретились в 20-м туре РПЛ в Воронеже, клуб из Санкт-Петербурга одержал победу со счётом 2:0.

На 74-й минуте полузащитник гостей Вендел был удалён за оскорбительный жест в адрес трибуны болельщиков.

После поединка Семак заявил о проявлении расизма со стороны болельщиков, а также сообщил, что один из игроков воронежского клуба изображал обезьяну. Позже в Сети появился фрагмент из трансляции игры, где, как сообщили некоторые СМИ , защитник «Факела» Сергей Божин, предположительно произнёс слово «макака» по отношению к нападающему соперника Лусиано Гонду на 65-й минуте, когда форвард оказался на газоне после борьбы в штрафной площади, а вратарь Александр Беленов готовился ввести мяч в игру. Игрок воронежской команды в ответ на это сообщил, что не произносил того, что ему приписывают.