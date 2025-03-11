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Семак о разговоре с Пятибратовым: «Постарались понять друг друга»

вчера, 14:47
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал новость о том, что у него был разговор с рулевым «Факела» Дмитрием Пятибратовым.

8 марта команды встретились в 20-м туре РПЛ в Воронеже, клуб из Санкт-Петербурга одержал победу со счётом 2:0.

На 74-й минуте полузащитник гостей Вендел был удалён за оскорбительный жест в адрес трибуны болельщиков.

После поединка Семак заявил о проявлении расизма со стороны болельщиков, а также сообщил, что один из игроков воронежского клуба изображал обезьяну. Позже в Сети появился фрагмент из трансляции игры, где, как сообщили некоторые СМИ, защитник «Факела» Сергей Божин, предположительно произнёс слово «макака» по отношению к нападающему соперника Лусиано Гонду на 65-й минуте, когда форвард оказался на газоне после борьбы в штрафной площади, а вратарь Александр Беленов готовился ввести мяч в игру. Игрок воронежской команды в ответ на это сообщил, что не произносил того, что ему приписывают.

Что касается ситуации, то сразу после игры мне позвонил Саша Беленов, и я объяснил ему нашу позицию. Вчера мы поговорили с Дмитрием Пятибратовым. Главный тренер «Факела» сказал, что неспортивное поведение Божина, которое было на футбольном поле, его жесты, которые он показывал, не связаны с проявлением расизма. Мы абсолютно хорошо пообщались. Конечно, эмоции есть у всех в течение матча, это тоже объяснимо, поэтому разговор получился продуктивным. Мы постарались понять друг друга и закончить эту историю, которая касается футбольных клубов и игроков, чтобы сконцентрироваться на выступлении наших команд. У нас всегда было хорошее отношение к игрокам и команде «Факел». Пожелаем им удачи в их борьбе, так же, как и они пожелали удачи нам в нашей борьбе. Что касается ситуации по болельщикам, то здесь всё, мне кажется, очень очевидно. Сейчас очень интересно будет посмотреть, как на самом деле работает Fan ID, потому что те люди, которые себя так ведут, они должны нести справедливое наказание. У нас есть прекрасная возможность убедиться в том, что эта система работает.

Что касается последней ситуации, то у каждой команды есть все возможности для того, чтобы по видеокамерам, по Fan ID, по билетам, можно было определить, кто из болельщиков и как себя вёл и сделать определённые выводы. И те люди, которые позволяют себе так себя вести, должны понести справедливое наказание, потому что это удар по имиджу всего нашего российского футбола.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:43
ничего фактически и не сказал !
АлексАлекс
АлексАлекс ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:26
Беседа двух руководителей как раз была до того, как он публично выступил вот так, мог просто не говорить вторую часть и ограничиться как раз "сконцентрироваться на выступлении наших команд". После этого точка. Но решил еще сказать что-то. Ну такое, я свое мнение не навязываю, кто как понял так и будет пусть
lotsman
lotsman ответ АлексАлекс (раскрыть)
вчера в 19:19
Он говорит о ситуации в целом и никаких советов, что делать Факелу конкретно, он не даёт. Обычная беседа двух руководителей, которые обсуждают создавшуюся ситуацию. Но если толпе нужно кого то заклевать, то заклюют по любому поводу и без повода. Как писал дедушка Крылов - Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать.............
АлексАлекс
АлексАлекс ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:12
Хех, ну так тоже нельзя. Он вполне ясно сказал "что касается последней ситуации" - это имел ввиду матч с Факелом, разве не так?) И то что у любой команды есть возможности (и далее по списку) - это не относится к Факелу в контексте обсуждаемой ситуации?) Он однозначно выразился, просто как обиженка себя повел)
lotsman
lotsman ответ АлексАлекс (раскрыть)
вчера в 19:02
В целом - "Сейчас очень интересно будет посмотреть, как на самом деле работает Fan ID, потому что те люди, которые себя так ведут, они должны нести справедливое наказание. У нас есть прекрасная возможность убедиться в том, что эта система работает........."
Конкретно о матче - "Что касается последней ситуации, то у КАЖДОЙ команды есть все возможности для того, чтобы по видеокамерам, по Fan ID, по билетам........."
Где советы, что делать Факелу?
АлексАлекс
АлексАлекс ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:45
"Что касается последней ситуации, то у каждой команды есть все возможности для того, чтобы по видеокамерам, по Fan ID, по билетам, можно было определить, кто из болельщиков и как себя вёл и сделать определённые выводы. И те люди, которые позволяют себе так себя вести, должны понести справедливое наказание, потому что это удар по имиджу всего нашего российского футбола."
Если это не намек, то что? Короче руку пожал, но в спину плюнул, некрасиво это
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:45, ред.
Сила действия равна силе противодействия. Они щас только болельщиков раззадорят против Зенита ещё сильнее. А с расизмом бесполезно бороться, он всегда будет, всегда будут имбицильные люди которые будут находить повод для издёвок в этом. Просто Венделу надо это понять принять и жить дальше, а не вестись на провокации. Повёлся значит заслужил дисквалификацию.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ h93hf8zengv9 (раскрыть)
вчера в 18:34
провокатора Денисова же удаляли в свое время
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:52
Семак переложил имидж нашего футбола на латиносов и болельщиков, пытаясь нас заставить в это поверить.
Вы можете сколько угодно с Пятибратовым общаться о своей кухне, но мы все видели своими глазами, судья убил Факел
lotsman
lotsman ответ АлексАлекс (раскрыть)
вчера в 17:34
А в чём его совет выразился? )
Futurista
Futurista
вчера в 16:46
Игрока Зенита удалили...срочно собрать совещание Совбеза ООН)...
8rwad69m572e
8rwad69m572e
вчера в 16:46
Ёрзает, как уж на сковороде
h93hf8zengv9
h93hf8zengv9
вчера в 16:09
Провокатора Божина нужно дисквалифицировать пожизненно, он не в футбол на поле играет.
albucid
albucid
вчера в 15:47
Очень скоро Семак договорится до того, что любой выигрыш у Зенита приравняет к проявлению расизма.
Впрочем, Факел проиграл, но это всё равно расизм. А очень сомнительное удаление игрока Факела. Это нормально? Ни о каком "лишении явной возможности забить гол" в данном конкретном эпизоде говорить не приходится. Но если нельзя, но очень хочется, то можно?
sv_1969
sv_1969 ответ АлексАлекс (раскрыть)
вчера в 15:03
Так советовать всегда легко)))
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 14:55
Сначала говорит, что пообщались нормально и сконцентрируются на выступлении своих команд, а потом советует, что Факелу надо делать со своими болельщиками. Определился бы
Гость
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