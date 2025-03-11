Семак о разговоре с Пятибратовым: «Постарались понять друг друга»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал новость о том, что у него был разговор с рулевым «Факела» Дмитрием Пятибратовым.
8 марта команды встретились в 20-м туре РПЛ в Воронеже, клуб из Санкт-Петербурга одержал победу со счётом 2:0.
На 74-й минуте полузащитник гостей Вендел был удалён за оскорбительный жест в адрес трибуны болельщиков.
После поединка Семак заявил о проявлении расизма со стороны болельщиков, а также сообщил, что один из игроков воронежского клуба изображал обезьяну. Позже в Сети появился фрагмент из трансляции игры, где, как сообщили некоторые СМИ, защитник «Факела» Сергей Божин, предположительно произнёс слово «макака» по отношению к нападающему соперника Лусиано Гонду на 65-й минуте, когда форвард оказался на газоне после борьбы в штрафной площади, а вратарь Александр Беленов готовился ввести мяч в игру. Игрок воронежской команды в ответ на это сообщил, что не произносил того, что ему приписывают.
Что касается ситуации, то сразу после игры мне позвонил Саша Беленов, и я объяснил ему нашу позицию. Вчера мы поговорили с Дмитрием Пятибратовым. Главный тренер «Факела» сказал, что неспортивное поведение Божина, которое было на футбольном поле, его жесты, которые он показывал, не связаны с проявлением расизма. Мы абсолютно хорошо пообщались. Конечно, эмоции есть у всех в течение матча, это тоже объяснимо, поэтому разговор получился продуктивным. Мы постарались понять друг друга и закончить эту историю, которая касается футбольных клубов и игроков, чтобы сконцентрироваться на выступлении наших команд. У нас всегда было хорошее отношение к игрокам и команде «Факел». Пожелаем им удачи в их борьбе, так же, как и они пожелали удачи нам в нашей борьбе. Что касается ситуации по болельщикам, то здесь всё, мне кажется, очень очевидно. Сейчас очень интересно будет посмотреть, как на самом деле работает Fan ID, потому что те люди, которые себя так ведут, они должны нести справедливое наказание. У нас есть прекрасная возможность убедиться в том, что эта система работает.
Что касается последней ситуации, то у каждой команды есть все возможности для того, чтобы по видеокамерам, по Fan ID, по билетам, можно было определить, кто из болельщиков и как себя вёл и сделать определённые выводы. И те люди, которые позволяют себе так себя вести, должны понести справедливое наказание, потому что это удар по имиджу всего нашего российского футбола.
Впрочем, Факел проиграл, но это всё равно расизм. А очень сомнительное удаление игрока Факела. Это нормально? Ни о каком "лишении явной возможности забить гол" в данном конкретном эпизоде говорить не приходится. Но если нельзя, но очень хочется, то можно?
Впрочем, Факел проиграл, но это всё равно расизм. А очень сомнительное удаление игрока Факела. Это нормально? Ни о каком "лишении явной возможности забить гол" в данном конкретном эпизоде говорить не приходится. Но если нельзя, но очень хочется, то можно?