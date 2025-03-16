«Краснодар» переиграл «Ростов» в поединке Премьер-Лиги

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сегодня, 19:03

«Ростов» проиграл «Краснодару» в 21-м туре РПЛ (0:1).

Гол забил Дэвид Кобнан Мозес на 78-й минуте.

После этой игры «желто-синие» идут на 8-м месте (30 очков), «быки» лидируют (46 баллов).