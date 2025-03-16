Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Краснодар» переиграл «Ростов» в поединке Премьер-Лиги

сегодня, 19:03
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Ростов» проиграл «Краснодару» в 21-м туре РПЛ (0:1).

Гол забил Дэвид Кобнан Мозес на 78-й минуте.

После этой игры «желто-синие» идут на 8-м месте (30 очков), «быки» лидируют (46 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Болонья» забила пять голов в ворота «Лацио»
Сегодня, 18:56
«Фулхэм» обыграл «Тоттенхэм» в матче Премьер-Лиги
Сегодня, 18:25
«Арсенал» одержал победу в матче с «Челси»
Сегодня, 18:23
«Балтика» переиграла «Тюмень» в матче Первой лиги
Сегодня, 17:45
«Рейнджерс» вырвал победу в матче с «Селтиком»
Сегодня, 17:28
«Рубин» минимально обыграл «Пари НН»
Сегодня, 17:19
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 20:48
Ростов-то был не хуже
Capral
Capral ответ Тот самый чувак (раскрыть)
сегодня в 20:34
Спорить не буду.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:18
Уважаемый, если Вы про Комличенко, то отвечу так: Коля первоклассник по сравнению с Соболевым, который эту школу окончил с золотой медалью))))
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 20:00
Ростов проиграл очень достойно.
Вещий
Вещий
сегодня в 19:58
Южное дерби – за «Краснодаром». Еще один шаг в чемпионской гонке
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:55
Жаль Ростов!Не должны были проигрывать!Болел Быков с Победой!
ABir
ABir
сегодня в 19:38
Победить могли и те, и другие, но гол красавец забил Мозес. Чтобы отыграться у Ростова уже не было не времени, не сил.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:34
Краснодар пока еще держится в лидерах. Молодцы!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:32
Для меня главное в победе "Краснодара" - это завоёванные три очка в тяжелейшем матче на поле соперника. Пусть мытьём, пусть катаньем ( посл.), но показали мужской характер в игре, в которой хозяева тоже хотели победить. Я бы сказал - выгрызли зубами эту победу.
nws4z5pmjt8p
nws4z5pmjt8p
сегодня в 19:31
Игра не блистала футбольным изяществом, Краснодару больше повезло, он не был сильнее никак.
lotsman
lotsman ответ Red blu (раскрыть)
сегодня в 19:31
Никакой ничейки, только выигрыш.)
Red blu
Red blu ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 19:29
А если будет ничья? Ничья будет равносильна поражению в данной ситуации когда Краснодар оторвался на три очка.
Capral
Capral ответ mbbs749b8xub (раскрыть)
сегодня в 19:27
Но Зенит же стал в прошлом году, с еще более ужасной игрой.
lotsman
lotsman
сегодня в 19:26
Ну теперь нам не в коем случае нельзя проигрывать Спартаку. Только выигрыш.
протон
протон
сегодня в 19:24
Если исходить из первопричин, пропустили из - за ошибки игрока Ростова, который удосужился потерять мяч при атаке.
mbbs749b8xub
mbbs749b8xub
сегодня в 19:21
С такой игрой Краснодару трудно будет стать чемпионом.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 19:19
Хоть и смотрибельностью южное дерби сегодня не блистало, но накала страстей было предостаточно. В отсутствие Сперцяна наладить какую-то комбинационную игру в середине поля просто некому. Кривцов данную роль не вывозит. Все сводится в основном к забросам на Кордобу, ну или отдать направо Батчи, чтобы что-то изобретал. Особо ничего изобрести не удавалось. Гол Мозеса, как гром среди ясного неба. Попал в угол так попал, как говорится редко, но метко. "Ростов" по сути в плане созидания недалеко ушел. Также постоянно грузили в штрафную на Комличенко с Голенковым, правда стоит признать, что эти навесы нет-нет да и приводили к панике в оборонительных редутах. Нуда ладно. Хорошо то, что хорошо заканчивается. Пусть будет вымучали, выстрадали эту победу, но с ней болельщиков "Краснодара" и поздравляю. ну а "Ростову" спасибо за игру и удачи в следующих матчах. Как-то так на мой взгляд.
Capral
Capral ответ Тот самый чувак (раскрыть)
сегодня в 19:17
В Ростове, свой Соболь есть...
xn7wh3x6g4bb
xn7wh3x6g4bb
сегодня в 19:17
Жаль, что Ростов не выиграл, смотрелись хорошо.
derrik2000
derrik2000 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 19:15
Я бы сказал "РАСКРЕПОЩЁННЕЕ".
Сп62
Сп62
сегодня в 19:15
Теперь Краснодару в движении к заветной цели должен помочь Спартак. Поможет ли?
djo11
djo11
сегодня в 19:14, ред.
жалко ростов,поражение не по игре,но я буду рад если краснодар станет чемпионом,зенит надо менять, не гоже только одной команде выигрывать чемпионство,это больше показывает о слабости чемпионата в котором господствует одна команда, но при этом я ни при каких условиях не приму что чемпионом станет спартак,поэтому остается только краснодар,так как ни динамо ни локо,ни цска не смогут влезть в эту борьбу,так как много очков потеряли,а если краснодар не потянет,я выберу зенит а не спартак)
derrik2000
derrik2000
сегодня в 19:14
Полагаю, что именно этот матч будет лучшим матчем тура: не ожидаю такого накала и,, вместе с тем, такой ИГРЫ от матча Спартак-Зенит, хотя внутреннее напряжение, конечно, будет ощущаться.
В Ростове сегодня было всё: и нереализованные выходы один на один Кордобы, и не засчитанный гол в их ворота, и штанга ворот кубанцев от Голенкова...
В общем, по моему мнению, матч географических соседей удался.
Единственное только огорчило: у Ростова НЕТ каких-либо разных вариантов развития атаки уже непосредственно в штрафной.
Только навесы.
Правда, некоторые из них были весьма опасны.
Итог матча: ФК Краснодар из "гонки за золотыми медалями" не выключился. )
TheBoLt
TheBoLt ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 19:14
Наверное да. По паре ЦЗ видно, как они обнимали кордобу и не давали ничего сделать. Но и у Краснодара сейчас проблемы с составом, по скамейке из 5 человек видно, что все плохо
Futurista
Futurista
сегодня в 19:12
Симпатизирую Ростову...но Краснодар молодцы, зубами за первую строчку уцепились...Зенит сегодня будет "умирать" в Москве в прямом и переносном смысле)...
viv
viv
сегодня в 19:12
Краснодару победа была нужнее.
Он ее и добился. С чем Быков и поздравляем.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 19:12
Я сожалею, что мне довелось посмотреть первый тайм. Мой бывший тренер назвал бы это "Мышиная возня". Ростов владел мячом, но сделать ничего не мог. Точнее, получается, что мяч владел Ростовом.

Второй тайм был настоящим южным дерби: Желтое солнце, Зеленая трава, фолы, кровь, отмененный гол, интрига и напряжение. После этого тайма моральных сил не хватит посмотреть "матч за второе промежуточное место".

Не знаю, как болеть в таком матче за кого-то, когда играют два любимых клуба. Радовался голу Ростова, огорчился когда его отменили. Радовался голу Краснодара, и наверное рад, что сегодня победили Быки. Быкам нужнее очки, а Ростов по факту ни за что не борется. Можно смело сказать, что 30 очков есть - и вряд ли вылетят уже, даже проиграв все оставшиеся матчи. Да и должок у Ростова после игры 30 тура прошлого сезона. А если по игре, команды наиграли на ничью, причем на 1:1, а не 0:0
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 19:10
Ожидал, что в Ростове будет трудно. Так и получилось.
Как бы тут не говорили, но 3 очка увезли. Движемся дальше.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 19:09
Весь матч не смотрел, т.к смотрел лондонское дерби, но удачно переключился, прямо к голу быков! Увиденное конечно назвать красивым футболом сложно, сплошные нарушения и споры, но не знаю, что было до 75-й минуты....
Быков с важной победой! Ростову удачи в следующих матчах!
Кордобе же, поправить прицел....!
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ Viollator (раскрыть)
сегодня в 19:09
Соболев ещё не играл, матч через 36 минут.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 