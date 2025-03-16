«Краснодар» переиграл «Ростов» в поединке Премьер-Лиги

«Ростов» проиграл «Краснодару» в 21-м туре РПЛ (0:1).
Гол забил Дэвид Кобнан Мозес на 78-й минуте.
После этой игры «желто-синие» идут на 8-м месте (30 очков), «быки» лидируют (46 баллов).
«Ростов» проиграл «Краснодару» в 21-м туре РПЛ (0:1).
Гол забил Дэвид Кобнан Мозес на 78-й минуте.
После этой игры «желто-синие» идут на 8-м месте (30 очков), «быки» лидируют (46 баллов).
Второй тайм был настоящим южным дерби: Желтое солнце, Зеленая трава, фолы, кровь, отмененный гол, интрига и напряжение. После этого тайма моральных сил не хватит посмотреть "матч за второе промежуточное место".
Не знаю, как болеть в таком матче за кого-то, когда играют два любимых клуба. Радовался голу Ростова, огорчился когда его отменили. Радовался голу Краснодара, и наверное рад, что сегодня победили Быки. Быкам нужнее очки, а Ростов по факту ни за что не борется. Можно смело сказать, что 30 очков есть - и вряд ли вылетят уже, даже проиграв все оставшиеся матчи. Да и должок у Ростова после игры 30 тура прошлого сезона. А если по игре, команды наиграли на ничью, причем на 1:1, а не 0:0
Второй тайм был настоящим южным дерби: Желтое солнце, Зеленая трава, фолы, кровь, отмененный гол, интрига и напряжение. После этого тайма моральных сил не хватит посмотреть "матч за второе промежуточное место".
Не знаю, как болеть в таком матче за кого-то, когда играют два любимых клуба. Радовался голу Ростова, огорчился когда его отменили. Радовался голу Краснодара, и наверное рад, что сегодня победили Быки. Быкам нужнее очки, а Ростов по факту ни за что не борется. Можно смело сказать, что 30 очков есть - и вряд ли вылетят уже, даже проиграв все оставшиеся матчи. Да и должок у Ростова после игры 30 тура прошлого сезона. А если по игре, команды наиграли на ничью, причем на 1:1, а не 0:0