«Арсенал» одержал победу в матче с «Челси»

«Арсенал» одолел «Челси» в матче 29-го тура АПЛ (1:0).
Забитым мячом на 20-й минуте отметился Микель Мерино.
После этой игры «канониры» идут на 2-м месте (58 очков), «синие» расположились на 4-й строчке (49 баллов).
«Арсенал» одолел «Челси» в матче 29-го тура АПЛ (1:0).
Забитым мячом на 20-й минуте отметился Микель Мерино.
После этой игры «канониры» идут на 2-м месте (58 очков), «синие» расположились на 4-й строчке (49 баллов).
В конце первого и во втором тайме более менее успокоили атаки красно-белых. И вроде начали контролировать игру.
Но я не понимаю эти перепасовки, когда ты горишь 1:0! Некому отдавать. Некому обострять! Какая разница проиграл ты 1:0 или 2:0?! 88 минута и дружно, с расстановкой так пасуют в поперек поля, как буд то они на тренировке. Только Кукурелья более менее открывался и обострял. Нету кроме размахивания руками ничем не занимался. Играй! Судья же не свистит!
Я не знаю какую команду лепит Мареска, не понимаю!
В конце первого и во втором тайме более менее успокоили атаки красно-белых. И вроде начали контролировать игру.
Но я не понимаю эти перепасовки, когда ты горишь 1:0! Некому отдавать. Некому обострять! Какая разница проиграл ты 1:0 или 2:0?! 88 минута и дружно, с расстановкой так пасуют в поперек поля, как буд то они на тренировке. Только Кукурелья более менее открывался и обострял. Нету кроме размахивания руками ничем не занимался. Играй! Судья же не свистит!
Я не знаю какую команду лепит Мареска, не понимаю!
У Марески какой то фетиш ставить справа центральных защитников, сначала туда пихал регулярно Дисаси, теперь Фофана, когда в команде есть 2 профильных правых защитника Джеймс и Гюсто.
Всё это ожидаемо, в прошлом туре еле как справились с явным аутсайдером АПЛ Лестером.
Владельцам америкосам, которые всё сломали очередной пламенный привет, набрали в команду многомиллионных недоигроков, большинство из которых уровня РПЛ, и назначили трусливого «гениального тренера» из ЧЕМПИОНШИПА!😂🤦🏽♂️
У Марески какой то фетиш ставить справа центральных защитников, сначала туда пихал регулярно Дисаси, теперь Фофана, когда в команде есть 2 профильных правых защитника Джеймс и Гюсто.
Всё это ожидаемо, в прошлом туре еле как справились с явным аутсайдером АПЛ Лестером.
Владельцам америкосам, которые всё сломали очередной пламенный привет, набрали в команду многомиллионных недоигроков, большинство из которых уровня РПЛ, и назначили трусливого «гениального тренера» из ЧЕМПИОНШИПА!😂🤦🏽♂️