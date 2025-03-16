«Арсенал» одержал победу в матче с «Челси»

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сегодня, 18:23

«Арсенал» одолел «Челси» в матче 29-го тура АПЛ (1:0).

Забитым мячом на 20-й минуте отметился Микель Мерино.

После этой игры «канониры» идут на 2-м месте (58 очков), «синие» расположились на 4-й строчке (49 баллов).