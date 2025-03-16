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«Арсенал» одержал победу в матче с «Челси»

сегодня, 18:23
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Арсенал» одолел «Челси» в матче 29-го тура АПЛ (1:0).

Забитым мячом на 20-й минуте отметился Микель Мерино.

После этой игры «канониры» идут на 2-м месте (58 очков), «синие» расположились на 4-й строчке (49 баллов).

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Все комментарии
youtomee
youtomee ответ 3ctubu4tpdmy (раскрыть)
сегодня в 21:34
в смысле ничего не решал?) очки очень важны
112910415
112910415
сегодня в 20:49
победа конкретно по делу
zdeniss
zdeniss
сегодня в 20:22
Победили - хорошо, но сейчас буду "болеть" за Ливерпуль, возможно, они как всегда провалят концовку чемпа.. У Ливера не чемпионская игра и многие матчи они вытаскивали на везении. Как Лестер в свое время.
3ctubu4tpdmy
3ctubu4tpdmy
сегодня в 19:59
Матч таких соперников и толком ничего не решал, команды доигрывают чемпионат
aNOOBis
aNOOBis ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 19:43
Глядя, как они сегодня играют, меня не покидало ощущение, что обе команды уже завершили сезон и никому ничего особо не надо, возможно Челси ничего не надо было больше.
протон
протон
сегодня в 19:30
Шок заключается в том что этот Челси до сих пор на 4 месте... хотя во втором круге этого сезона команда фактически не играет от слова "совсем"
gstcra7ahfy9
gstcra7ahfy9
сегодня в 19:29
Арсенал с победой, Челси не убедил.
azkan
azkan
сегодня в 19:14
С заслуженной победой Арсенал! Ну а синие...
В конце первого и во втором тайме более менее успокоили атаки красно-белых. И вроде начали контролировать игру.
Но я не понимаю эти перепасовки, когда ты горишь 1:0! Некому отдавать. Некому обострять! Какая разница проиграл ты 1:0 или 2:0?! 88 минута и дружно, с расстановкой так пасуют в поперек поля, как буд то они на тренировке. Только Кукурелья более менее открывался и обострял. Нету кроме размахивания руками ничем не занимался. Играй! Судья же не свистит!
Я не знаю какую команду лепит Мареска, не понимаю!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 18:57, ред.
Очередная позорная игра, особенно позорная у нас атака, оборона то более менее норм сыграли. Это наверно самая беззубая и импотентная атака Челси за последние так 25-30 лет. Что за дурацкие, тупые и бесполезные перепасовки на половине поля соперников? Где комбинации, где передачи в штрафную, где открывая и забегания наших «футболистов»? Что они делают на тренировках, чему их учат «тренера»??
У Марески какой то фетиш ставить справа центральных защитников, сначала туда пихал регулярно Дисаси, теперь Фофана, когда в команде есть 2 профильных правых защитника Джеймс и Гюсто.
Всё это ожидаемо, в прошлом туре еле как справились с явным аутсайдером АПЛ Лестером.
Владельцам америкосам, которые всё сломали очередной пламенный привет, набрали в команду многомиллионных недоигроков, большинство из которых уровня РПЛ, и назначили трусливого «гениального тренера» из ЧЕМПИОНШИПА!😂🤦🏽‍♂️
A.S.A
A.S.A
сегодня в 18:46
По первому тайму должны были громить синих,но забили всего лишь один, во втором тайме игра была более ровной и равной благодаря заменам Марески, у Артеты же такой роскоши нет и выпускать приходится что есть....
Гость
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