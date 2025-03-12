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Форвард «Атлетико» Корреа получил 5-матчевую дисквалификацию

сегодня, 13:57
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе2 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) принял решение дисквалифицировать нападающего «Атлетико» Анхеля Корреа на 5 матчей.

В конце игры с «Хетафе» в Ла Лиге форвард был удалён с поля после жёсткого фола на защитнике Даконаме Джене. Главный арбитр встречи Куадра Фернандес также зафиксировал в протоколе серьёзные оскорбления со стороны игрока, которые были сделаны в адрес рефери после показа красной карточки. После поединка аргентинец принёс в соцсетях извинения судье, а также своим одноклубникам, тренерам и болельщикам.

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Все комментарии
Vincent Van Gogh
Vincent Van Gogh
сегодня в 15:34
Мало, надо было дать 12 матчей дисквалификации.
Drotik
Drotik
сегодня в 14:52, ред.
Вот что значит игрок не Реала и не Барсы, сразу бан на 5 игр.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:21, ред.
Вот так оно))) Корреа получил бан на 5 матчей. Джуд в аналогичной ситуации, только 2 матчевую дискву. Атлетико надо работать в медиа так же беспардонно как Реал.
drug01
drug01
сегодня в 14:02
Надо было раньше головой думать
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