Форвард «Атлетико» Корреа получил 5-матчевую дисквалификацию

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сегодня, 13:57

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) принял решение дисквалифицировать нападающего «Атлетико» на 5 матчей.

В конце игры с «Хетафе» в Ла Лиге форвард был удалён с поля после жёсткого фола на защитнике Даконаме Джене. Главный арбитр встречи также зафиксировал в протоколе серьёзные оскорбления со стороны игрока, которые были сделаны в адрес рефери после показа красной карточки. После поединка аргентинец принёс в соцсетях извинения судье, а также своим одноклубникам, тренерам и болельщикам.