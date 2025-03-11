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Моуриньо может грозить ещё одна дисквалификация в Турции

вчера, 23:57

27 февраля главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуриньо отстранили от руководства командой на четыре матча турецкой Суперлиги за расистские высказывания в адрес клуба «Галатасарай» и оскорбление четвёртого арбитра по окончании матча 25-го тура (0:0).

1 марта стало известно о сокращении срока отстранения тренера до двух матчей. Сам Моуринью прокомментировал ситуацию, заявив, что глава дисциплинарного комитета праздновал его дисквалификацию, облачившись в футболку «Галатасарая», что, по мнению тренера, демонстрирует масштаб проблемы.

Турецкая футбольная федерация сообщила о поступлении жалобы на Моуриньо в дисциплинарный комитет, мотивированной заявлениями, которые, по мнению заявителей, наносят ущерб репутации футбола. Вероятными последствиями для тренера являются дальнейшая дисквалификация и денежный штраф.

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Все комментарии
5sbj2zxsjqyb
5sbj2zxsjqyb
сегодня в 06:54
Похоже его просто выдавливают из Турции.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:20
Уж больно, особенное отношение проявляют турки к Моуриньо
Comentarios
Comentarios
сегодня в 06:13
Зялись конкретно за Маура
112910415
112910415
сегодня в 05:31
молчать надо, много молчать ! )
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:32
Слишком вольно он себя ведет
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:43, ред.
Да уж. В стране, где правит Ислам, больно то не поговоришь. Всё сказанное воспринимается буквально и домысливается - куда кривая выведет...

Надо Мауру менять футбольную прописку. Даже если и отмажется в этот раз, всё равно Теперь его там будут клевать за всё что можно и нельзя.
Гость
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