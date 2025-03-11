Моуриньо может грозить ещё одна дисквалификация в Турции

27 февраля главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуриньо отстранили от руководства командой на четыре матча турецкой Суперлиги за расистские высказывания в адрес клуба «Галатасарай» и оскорбление четвёртого арбитра по окончании матча 25-го тура (0:0).
1 марта стало известно о сокращении срока отстранения тренера до двух матчей. Сам Моуринью прокомментировал ситуацию, заявив, что глава дисциплинарного комитета праздновал его дисквалификацию, облачившись в футболку «Галатасарая», что, по мнению тренера, демонстрирует масштаб проблемы.
Турецкая футбольная федерация сообщила о поступлении жалобы на Моуриньо в дисциплинарный комитет, мотивированной заявлениями, которые, по мнению заявителей, наносят ущерб репутации футбола. Вероятными последствиями для тренера являются дальнейшая дисквалификация и денежный штраф.
Надо Мауру менять футбольную прописку. Даже если и отмажется в этот раз, всё равно Теперь его там будут клевать за всё что можно и нельзя.
Надо Мауру менять футбольную прописку. Даже если и отмажется в этот раз, всё равно Теперь его там будут клевать за всё что можно и нельзя.