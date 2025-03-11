Моуриньо может грозить ещё одна дисквалификация в Турции

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вчера, 23:57

27 февраля главного тренера «Фенербахче» отстранили от руководства командой на четыре матча турецкой Суперлиги за расистские высказывания в адрес клуба «Галатасарай» и оскорбление четвёртого арбитра по окончании матча 25-го тура (0:0).

1 марта стало известно о сокращении срока отстранения тренера до двух матчей. Сам Моуринью прокомментировал ситуацию, заявив, что глава дисциплинарного комитета праздновал его дисквалификацию, облачившись в футболку «Галатасарая», что, по мнению тренера, демонстрирует масштаб проблемы.

Турецкая футбольная федерация сообщила о поступлении жалобы на Моуриньо в дисциплинарный комитет, мотивированной заявлениями, которые, по мнению заявителей, наносят ущерб репутации футбола. Вероятными последствиями для тренера являются дальнейшая дисквалификация и денежный штраф.