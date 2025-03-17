Лаос признал, что ошибся в решающем матче Ла Лиги 2013/14

Бывший арбитр признал, что ошибся в последнем туре Ла Лиги 2013/14.

В решающем поединке сошлись «Барселона» и «Атлетико» (1:1), рефери не засчитал гол нападающего каталонцев Лионеля Месси на 66-й минуте из-за офсайда, хотя на самом деле последним мяча коснулся защитник «матрасников» Хуанфран, а не хавбек «блауграны» Сеск Фабрегас. В итоге «Атлетико» тогда стал чемпионом, опередив на 3 балла «Барселону» и «Реал».

Я ошибся. «Барселона» и «Атлетико» в заключительном туре показали равную борьбу практически по всем показателям, и был один эпизод, в котором мы не увидели касание Хуанфрана.

С той точки, где я находился, это было невозможно определить. Я был готов поспорить на все 20 пальцев рук и ног, что Сеск коснулся мяча.

Ответственность всегда лежала на помощнике арбитра, но в этой встрече речь шла о командной синергии, и единственным человеком, ответственным за это решение, был я.