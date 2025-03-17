Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудейство

Лаос признал, что ошибся в решающем матче Ла Лиги 2013/14

сегодня, 17:57

Бывший арбитр Матеу Лаос признал, что ошибся в последнем туре Ла Лиги 2013/14.

В решающем поединке сошлись «Барселона» и «Атлетико» (1:1), рефери не засчитал гол нападающего каталонцев Лионеля Месси на 66-й минуте из-за офсайда, хотя на самом деле последним мяча коснулся защитник «матрасников» Хуанфран, а не хавбек «блауграны» Сеск Фабрегас. В итоге «Атлетико» тогда стал чемпионом, опередив на 3 балла «Барселону» и «Реал».

Я ошибся. «Барселона» и «Атлетико» в заключительном туре показали равную борьбу практически по всем показателям, и был один эпизод, в котором мы не увидели касание Хуанфрана.

С той точки, где я находился, это было невозможно определить. Я был готов поспорить на все 20 пальцев рук и ног, что Сеск коснулся мяча.

Ответственность всегда лежала на помощнике арбитра, но в этой встрече речь шла о командной синергии, и единственным человеком, ответственным за это решение, был я.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Зенит» будет обращаться в ЭСК РФС по второму голу Мартинса
Сегодня, 14:10
Гвардиола: «Если бы Доку не прыгнул, он мог бы сломать ногу»
Вчера, 15:10
«Факел» планирует обратиться в ЭСК в связи с удалением Мертенса
Вчера, 12:15
Судья-трансгендер впервые назначен на международный матч
15 марта
В «Факеле» выразили недовольство судейством в матче с «Оренбургом»
15 марта Видео
ОфициальноБригада из Узбекистана рассудит матч России и Гренады
14 марта
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:30
Лаос : мне долго было стыдно за тот поступок, но когда я увидел, что творил Айтекин, у меня отлегло
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:27
Нельзя отменять голы с игры, это убийство футбола
Лаос много где косячил
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:11
Да что уж теперича вспоминать то!
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 19:50
Судьями недоволен Реал, а они признают, что засуживали Барселону. Явно не того ожидал Перес. 🤔
ad6nvx87krx6
ad6nvx87krx6
сегодня в 19:21
Когда Иванов и Сухой признаются в левом голе спартака в ворота Зенита?
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 19:18
Там реал и так сношал баварию анчелотти. Твк что все справедливо
shur
shur ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 19:05
...Бедный Атлетико и так его колбасит после Реала с Барсой,а
тут ещё судья со своей "правдой" столетней давности! Не удивлюсь,
если Симеоне с сыном где то в баре зависают, стресс снять!!!
Vilar
Vilar
сегодня в 19:00
Обычно такие признания на смертном одре, а что с ним, всего 48 лет, болен, что ли?
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 18:50
В принципе судьи не роботы, тогда именно из-за офсайдов, мелких касаний, симуляций, много чего не засчитали, и засчитали. Не одна Барса пострадала, а все клубы. Вар более менее решил эту проблему, но всё же, полностью решена только проблема офсайда.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:48
тем более чемпионом стал Атлетико. а не Реал)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:48
футбол игра.
и как в любой игре. все совершают ошибок.
вратарь, который пропустил нелепый угол. защитник которй упустил сопеника. форвард, который в пустые ворота не забивает.
судья, который не заметил нарушение.
тренер, который не угадал составом.
да, хорошо помню тот матч и злость на судью))
но дело в прошлом. там и останется.
судья не нарочно ведь ошибся. не было злого умысла.
Брулин
Брулин
сегодня в 18:43
ещё можно вспомнить руку в штрафной игрока Атлетико в лиге чемпионов на последних минутах...судья не дал пендель(100%) и Барса вылетела...не помню год
shlomo
shlomo
сегодня в 18:36
Дела давно минувших дней.... преданье старины глубокой...
R. Carlos
R. Carlos ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 18:35
После того когда игроки Атлетико признают что у них в штрафной игрок сыграл рукой
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 18:32
Перес виноват
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 18:30
Идиот. Еще бы сознался когда он изменил своей жене. Теперь молчи и переживай внутри себя, даже если совесть замучила.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
сегодня в 18:30
Всегда было интересно к чему эти признание через 1-2-10 лет? Вот какой смысл от них?
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 18:18
Барселона чемпионства лишилась, а он только признал, да и то, когда ему уже ничего не будет. Помню, как Марсело признался, что Реал забивал с офсайда в ЛЧ. Опять же, понимает, что ничего не будет. Когда ждать признания игроков Реала, что Альварес не коснулся мяча двумя ногами?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 