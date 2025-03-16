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Гвардиола: «Если бы Доку не прыгнул, он мог бы сломать ногу»

сегодня, 15:10
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 2Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

В рамках 29-го тура АПЛ «Манчестер Сити» провёл домашний матч против «Брайтона» (2:2).

Во время встречи на 61-й минуте игрок «горожан» Жереми Доку получил жёлтую карточку от судьи Саймона Хупера за симуляцию после подката защитника «Брайтона» Яна ван Хеке вблизи штрафной площади.

После матча главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выразил своё несогласие с решением арбитра.

Если бы он не прыгнул, он мог бы сломать ногу. Соперник идет в подкат, и Жереми прыгает, чтобы избежать контакта. Доку – не ныряющий игрок. Судьи должны знать это, но что есть, то есть.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:33
Сложный эпизод - в игре футбол таких много...
r98myg4aufhz
r98myg4aufhz
сегодня в 15:13
А Пепка-то на поверку обычным физручком оказался
Гость
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