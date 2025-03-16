Гвардиола: «Если бы Доку не прыгнул, он мог бы сломать ногу»

В рамках 29-го тура АПЛ «Манчестер Сити» провёл домашний матч против «Брайтона» (2:2).
Во время встречи на 61-й минуте игрок «горожан» Жереми Доку получил жёлтую карточку от судьи Саймона Хупера за симуляцию после подката защитника «Брайтона» Яна ван Хеке вблизи штрафной площади.
После матча главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выразил своё несогласие с решением арбитра.
Если бы он не прыгнул, он мог бы сломать ногу. Соперник идет в подкат, и Жереми прыгает, чтобы избежать контакта. Доку – не ныряющий игрок. Судьи должны знать это, но что есть, то есть.