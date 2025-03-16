Гвардиола: «Если бы Доку не прыгнул, он мог бы сломать ногу»

В рамках 29-го тура АПЛ «Манчестер Сити» провёл домашний матч против «Брайтона» (2:2).

Во время встречи на 61-й минуте игрок «горожан» получил жёлтую карточку от судьи Саймона Хупера за симуляцию после подката защитника «Брайтона» вблизи штрафной площади.

После матча главный тренер «Манчестер Сити» выразил своё несогласие с решением арбитра.

Если бы он не прыгнул, он мог бы сломать ногу. Соперник идет в подкат, и Жереми прыгает, чтобы избежать контакта. Доку – не ныряющий игрок. Судьи должны знать это, но что есть, то есть.