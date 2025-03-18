«Факел» не планирует увольнять Пятибратова

По информации журналиста Ивана Карпова, «Факел» не рассматривает возможность увольнения главного тренера Дмитрия Пятибратова в марте текущего года.
В настоящий момент команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков по итогам 21 тура.
Несмотря на скромные результаты, руководство клуба не планирует кардинальных кадровых перестановок. В «Факеле» считают, что увольнение Пятибратова в надежде на «эмоциональный взрыв» под руководством нового тренера — чрезмерно рискованный шаг. Поэтому пока никаких кадровых перестановок не планируется.