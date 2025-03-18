«Факел» не планирует увольнять Пятибратова

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сегодня, 17:14

По информации журналиста Ивана Карпова, «Факел» не рассматривает возможность увольнения главного тренера в марте текущего года.

В настоящий момент команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ , набрав 14 очков по итогам 21 тура.