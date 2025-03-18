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«Факел» не планирует увольнять Пятибратова

сегодня, 17:14

По информации журналиста Ивана Карпова, «Факел» не рассматривает возможность увольнения главного тренера Дмитрия Пятибратова в марте текущего года.

В настоящий момент команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков по итогам 21 тура.

Несмотря на скромные результаты, руководство клуба не планирует кардинальных кадровых перестановок. В «Факеле» считают, что увольнение Пятибратова в надежде на «эмоциональный взрыв» под руководством нового тренера — чрезмерно рискованный шаг. Поэтому пока никаких кадровых перестановок не планируется.

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сегодня в 17:29
А зачем его увольнять, в пердиве в самый раз тренер.
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