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Осинькин близок к уходу из «Крыльев Советов»

сегодня, 14:37

Игорь Осинькин до конца нынешней недели может покинуть пост главного тренера «Крыльев Советов».

Сообщается, что стороны пытаются договориться об условиях прекращения сотрудничества.

Сергей Игнашевич и Магомед Адиев входят в шорт-лист потенциальных наставников команды.

Самарцы идут на 12-м месте в РПЛ.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 16:42, ред.
Давно говорю, что Самаре нужна свежая кровь. Другое дело- справится ли Игнаш с командой, которая на грани... Чтобы не получилось как у Слишковича в Оренбурге. Можно быть толковым, перспективными тренером, мыслящим, но не быть пожарником одновременно. Адиев или Игнаш? Не знаю, мне Игнаш очень понравился в Балтике- бесстрашный, атакующий футбол, неглядя на авторитеты, а на финише сезона, игра с ростовщиками, вообще была практически идеальной, но не повезло, в силу нехватки опыта. Финал с Зенитом был образцовым!!! Что касается Осинькина, то лишний раз не хочу называть его тренером-авантюристом, но не вижу у него новизны в работе, всё по старому, всё изучено соперниками. Единственное кого жаль- это Сергеева, который, без своего волшебника, возможно поменяет имuдж, а жаль. Адиева не воспринимаю вообще. Возможно, ошибаюсь. И всё-таки, я бы дал доработать Осинькину, а потом уже решать серьезно- кого брать...
derrik2000
derrik2000
сегодня в 15:56
Ну, не знаю...
В Самару были приглашён ФК "Чертаново" в полном составе, где ГТ был именно Осинкин.
С тех пор в команде мало что поменялось.
Если уйдёт Осинкин, который, по моему мнению, уже не может справляться с очень повзрослевшими юношескими звёздами, то неизвестно, как эти великовозрастные балбесы будут играть БЕЗ него.
Вполне возможно, что команда просто рухнет в игровом плане, и, как следствие" в борьбе за результат, совсем.
В прочем, Юран бы их, конечно, построил и заставил, но его НЕТ в списках...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 15:46
Осинькин сам так просто не уйдёт, у него "золотой парашют".
Я вообще не понимаю как убыточная команда подписала средненького тренера чуть ли не на самую большую зарплату в РПЛ?
Семак и Газпром в шоке!!!
У меня только один ответ, Осинькин просто был в команде по распилу бюджета, надеюсь следствие разберётся.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:41
Не думаю что будет лучше
q6xyjjjp284s
q6xyjjjp284s
сегодня в 15:37
Только потенциальные наставники нисколько лучше Осинькина не будут.
Agalas
Agalas
сегодня в 15:32
Тренер без прогресса, топчется годами на одном месте.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 15:28
Каждый раз читаю фамилию Игоряна как Осимхен, и сразу мятеж в голове "какие Крылья Советов?")))
h7re9ge2zc5x
h7re9ge2zc5x
сегодня в 15:13
Спасать команду найдут очередную жертву
memphis
memphis
сегодня в 15:10
Федорищев своего добьется и сразу КС тоже покинут рпл до конца его полномочий
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:03
Сколько лет сидит в клубе, а толку нет.
lotsman
lotsman
сегодня в 15:00
Осинькин уйдёт, Игнашевич придёт. Это что то изменит?
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