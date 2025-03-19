Осинькин близок к уходу из «Крыльев Советов»

Игорь Осинькин до конца нынешней недели может покинуть пост главного тренера «Крыльев Советов».
Сообщается, что стороны пытаются договориться об условиях прекращения сотрудничества.
Сергей Игнашевич и Магомед Адиев входят в шорт-лист потенциальных наставников команды.
Самарцы идут на 12-м месте в РПЛ.
В Самару были приглашён ФК "Чертаново" в полном составе, где ГТ был именно Осинкин.
С тех пор в команде мало что поменялось.
Если уйдёт Осинкин, который, по моему мнению, уже не может справляться с очень повзрослевшими юношескими звёздами, то неизвестно, как эти великовозрастные балбесы будут играть БЕЗ него.
Вполне возможно, что команда просто рухнет в игровом плане, и, как следствие" в борьбе за результат, совсем.
В прочем, Юран бы их, конечно, построил и заставил, но его НЕТ в списках...
В Самару были приглашён ФК "Чертаново" в полном составе, где ГТ был именно Осинкин.
С тех пор в команде мало что поменялось.
Если уйдёт Осинкин, который, по моему мнению, уже не может справляться с очень повзрослевшими юношескими звёздами, то неизвестно, как эти великовозрастные балбесы будут играть БЕЗ него.
Вполне возможно, что команда просто рухнет в игровом плане, и, как следствие" в борьбе за результат, совсем.
В прочем, Юран бы их, конечно, построил и заставил, но его НЕТ в списках...