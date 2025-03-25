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«Реал» заработал почти 600 миллионов евро за полгода в сезоне 2024/25

вчера, 11:35

«Реал» заработал почти 600 миллионов евро за первые полгода нынешнего сезона.

С июля по декабрь 2024 года общие доходы клуба составили 589,8 млн евро, это на 27,9% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом сезоне.

Доход от использования домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу» в нерабочее время с момента старта сезона составил 43,9 млн — это 95% доходов по той же статье за весь сезон-2023/24. Выручка в дни матчей составила 149,6 млн — в прошлом сезоне за аналогичный период «Реал» заработал 94,5 млн.

Доходы «Реала» от маркетинга с начала сезона стали больше на 38,6% и равны 250,4 млн. Помимо этого, доходы клуба от розничных продаж, спонсорства и лицензирования также возросли.

Отмечается, что «Реал», вероятно, завершит нынешний сезон с рекордным доходом. По итогам прошлого сезона «сливочные» первыми в мире заработали более 1 млрд.

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Все комментарии
RM_35
RM_35 ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 12:53
все я понял, просто я и имел в виду заработок, прибыль!!
RM_35
RM_35
сегодня в 12:52
Отмечается, что прибыль «Реала» до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составила €156,3 млн. Чистая прибыль составила около €16 млн, что на 32% больше, чем в предыдущем году (€12 млн). Собственный капитал клуба по состоянию на 30 июня 2024 года оценивается в €574 млн.
Romeo 777
Romeo 777 ответ RM_35 (раскрыть)
сегодня в 12:40
Ты так и не понял видимо)) важна прибыль, а не доход
RM_35
RM_35 ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 11:42
ну у Реал всегда доход в плюсе!!!
Romeo 777
Romeo 777 ответ RM_35 (раскрыть)
сегодня в 08:35
Доходы и прибыль - это разные вещи 🙃 Доход может быть и миллиард, а прибыль по итогу…нулевой.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:34
Скорее всего, такой всплеск связан с приходом Мбаппе. На месте фанатов Реала я бы не радовался, ведь это не прибыль, а доходы. Расходы еще нужно посчитать. К примеру, Мбаппе принес не только доходы, но и зарплата у него немаленькая и недавно ему выплатили бонус 120 млн.
RM_35
RM_35
вчера в 14:14
вот и доказательство того, что Реал супер прибыльный клуб!!! только вот тратить правильно не всегда умеют, особенно когда надо потратить Перец скупой!!
STVA 1
STVA 1 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 13:51
Про прибыль пока молчат!Еще не все собрали))))
ydx9hg33rhc5
ydx9hg33rhc5
вчера в 13:06
Это очень хороший результат!!!
Маг_тм
Маг_тм ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 13:06
Не, была еще статья о чистой выручке, они нормально в плюсе были. Реал не так много тратит в последнее время, я бы сказал 2-3 раза меньше чем английские гранды, не мало свободных агентов, вообще самих трансферов мало. Если даже покупают, делают это продав кого-то. У них лучший баланс по ффп. Могут за лярд на покупать, и без проблем вложиться в правила
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:01
Красиво жить не звпретишь...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:49
А каковы расходы?
He Э Г О И СТ
He Э Г О И СТ
вчера в 12:36
Хватит ещё на нескольких говорливых "гастарбайтеров".. 🤭
f9vckq63m5u4
f9vckq63m5u4
вчера в 12:35
Не доходы, а выручка. А доходы - это выручка минус расходы.
Кажется так.
8f27uwaztyz3
8f27uwaztyz3
вчера в 12:31
Клуб не только пожирает деньги, но и умеет их зарабатывать.
Bryan
Bryan
вчера в 12:29
Интересно, у них ли лучшая в мире стата по доходам?
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 12:28, ред.
Чистая прибыль с нынешними зарплатами игроков и текущими затратами на персонал и обслуживание наверно в минусе. Ради чего держат клубы владельцы? Тщеславие, узнаваемость в мире?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:10
Доходы доходами, интереснее было бы узнать прибыль.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:07
Вот такое грамотное управление футбольным топ-клубом. Молодцы. Имея такие доходы, можно содержать и клубное телевидение))
Гость
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