«Реал» заработал почти 600 миллионов евро за полгода в сезоне 2024/25

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вчера, 11:35

«Реал» заработал почти 600 миллионов евро за первые полгода нынешнего сезона.

С июля по декабрь 2024 года общие доходы клуба составили 589,8 млн евро, это на 27,9% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом сезоне.

Доход от использования домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу» в нерабочее время с момента старта сезона составил 43,9 млн — это 95% доходов по той же статье за весь сезон-2023/24. Выручка в дни матчей составила 149,6 млн — в прошлом сезоне за аналогичный период «Реал» заработал 94,5 млн.

Доходы «Реала» от маркетинга с начала сезона стали больше на 38,6% и равны 250,4 млн. Помимо этого, доходы клуба от розничных продаж, спонсорства и лицензирования также возросли.

Отмечается, что «Реал», вероятно, завершит нынешний сезон с рекордным доходом. По итогам прошлого сезона «сливочные» первыми в мире заработали более 1 млрд.