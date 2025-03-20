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Осинькин требовал зарплату до конца контракта за уход из «Крыльев Советов»

сегодня, 20:56

По информации журналиста Ивана Карпова, главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин был готов расторгнуть контракт с самарским клубом после поражений от «Акрона» (0:2) и от махачкалинского «Динамо» (0:4), но при условии выплаты ему всей заработной платы в размере 7,4 млн рублей в месяц (общая сумма – около 18 млн рублей).

Руководство клуба было готово к такому развитию событий и рассматривало различные варианты замены тренера. Сергей Игнашевич считался основным кандидатом на пост главного тренера, однако он отказался от этой должности.

По сообщениям, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сыграл решающую роль в том, что тренер остался в клубе. Тем не менее, нельзя исключать вероятность смены тренера, если серия неудач продолжится.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
сегодня в 22:52
Да уж...
Обстановочка...
Не удивительно, что сейчас Осинкину не до игроков, равно как и игрокам до Осинкина...
cska1948
cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 21:22
Да ладно! Это практикуют ВСЕ за редким исключением.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:18
При плохой работе (нет результатов), требовать за неё зарплату, Да ещё до конца контракта- за гранью зла...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:14
То что по контракту положено, то и должны выплатить. В чём вопрос!??
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 21:08
Откуда Карпов всё знает? Крыльям Советов пора выяснить откуда течёт. Недавно кто-то из руководителей клуба говорил, что у них нет никаких проблем, а есть только одно сплошное единение... Получается соврал? Я думаю скоро подобные новости из Самары пойдут сплошным потоком.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:00
Я думал он за хлеб (40тыс в мес., как на заводе) работает и отсюда уважение к нему, не глядя в результаты.
Гость
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