Осинькин требовал зарплату до конца контракта за уход из «Крыльев Советов»

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сегодня, 20:56

По информации журналиста Ивана Карпова, главный тренер «Крыльев Советов» был готов расторгнуть контракт с самарским клубом после поражений от «Акрона» (0:2) и от махачкалинского «Динамо» (0:4), но при условии выплаты ему всей заработной платы в размере 7,4 млн рублей в месяц (общая сумма – около 18 млн рублей).

Руководство клуба было готово к такому развитию событий и рассматривало различные варианты замены тренера. Сергей Игнашевич считался основным кандидатом на пост главного тренера, однако он отказался от этой должности.

По сообщениям, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сыграл решающую роль в том, что тренер остался в клубе. Тем не менее, нельзя исключать вероятность смены тренера, если серия неудач продолжится.