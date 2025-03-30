Планируется, что Тюкавин начнёт тренировки на поле через два месяца

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вчера, 12:58

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал источнику о том, когда нападающий может начать тренировки на поле.

Футболисту диагностировали травму крестообразной связки колена по итогам матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). Игрок 6 марта перенёс операцию в Германии, после чего вернулся в Москву.

Костя — молодец, мы довольны тем, как идёт первый протокол восстановления. В целом ничего не ограничивает нас, наши физиотерапевты делают всё, что рекомендовал доктор из Германии. Он восстанавливается на базе. Первый протокол лечения закончится через два месяца, дальше уже планируется выход на поле. Выезжать в другую страну, надеюсь, никуда не придётся. Просто каждый отрезок лечения будет МРТ , также тесты.

Ранее из-за отмены рейса задержалось возвращение молодёжной сборной России после игр со сверстниками из Колумбии. От «бело-голубых» в команде были полузащитник Егор Смелов и нападающий Денис Боков. Они не приняли участия в поединке 22-го тура РПЛ с «Оренбургом» (5:1). Родионов добавил: