Голкипер «Крыльев Советов» Ломаев может пропустить остаток текущего сезона

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вчера, 19:02

Вратарь «Крыльев Советов» может пропустить оставшуюся часть текущего сезона.

Восстановление после травмы плеча, полученной им в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата», продолжается и потребовало проведения хирургической операции в Германии.

Ожидается, что Ломаев присоединится к тренировкам с основной командой в начале мая. Тем не менее, руководство клуба намерено действовать предельно осторожно, ставя здоровье игрока превыше всего.

«Крылья Советов» заинтересованы в продлении сотрудничества с вратарем, контракт которого истекает летом. На данный момент переговоры по этому вопросу не велись.