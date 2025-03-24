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Голкипер «Крыльев Советов» Ломаев может пропустить остаток текущего сезона

вчера, 19:02

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев может пропустить оставшуюся часть текущего сезона.

Восстановление после травмы плеча, полученной им в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата», продолжается и потребовало проведения хирургической операции в Германии.

Ожидается, что Ломаев присоединится к тренировкам с основной командой в начале мая. Тем не менее, руководство клуба намерено действовать предельно осторожно, ставя здоровье игрока превыше всего.

«Крылья Советов» заинтересованы в продлении сотрудничества с вратарем, контракт которого истекает летом. На данный момент переговоры по этому вопросу не велись.

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Все комментарии
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 20:09
тяжёлая травма, если требуется операция.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:04
Нехорошие новости для команды и болельщиков команды. Пожелаю ему скорейшего выздоровления и в строй.
Гость
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