Капитан «Динамо» из-за проблемы с голеностопом не сыграет с «Оренбургом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка в эфире «Матч ТВ» сообщил, что защитник Фабиан Бальбуэна из-за повреждения не примет участия в матче с «Оренбургом».
Бальбуэна приехал из расположения сборной с проблемами, поэтому сегодня (его) не будет. У него проблема с голеностопом. Мы не уверены, что он будет готов к матчу с ЦСКА. Посмотрим, как будет в следующих играх.
Как сообщила пресс-служба московского клуба, по медицинским показаниям игру с южноуральцами сегодня также пропустят защитник Милан Майсторович и нападающий Артур Гомес.