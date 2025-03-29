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Капитан «Динамо» из-за проблемы с голеностопом не сыграет с «Оренбургом»

вчера, 13:38
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка в эфире «Матч ТВ» сообщил, что защитник Фабиан Бальбуэна из-за повреждения не примет участия в матче с «Оренбургом».

Бальбуэна приехал из расположения сборной с проблемами, поэтому сегодня (его) не будет. У него проблема с голеностопом. Мы не уверены, что он будет готов к матчу с ЦСКА. Посмотрим, как будет в следующих играх.

Как сообщила пресс-служба московского клуба, по медицинским показаниям игру с южноуральцами сегодня также пропустят защитник Милан Майсторович и нападающий Артур Гомес.

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Ezhil
Ezhil
вчера в 14:18
Потеря серьезная, но не критическая.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:07
В принципе Динамо должно побеждать и без него
Гость
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