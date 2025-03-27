Стали известны сроки возвращения Сперцяна к полноценным тренировкам

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вчера, 14:19

Хавбек «Краснодара» вскоре вернётся в общую группу после травмы.

В данный момент игрок сборной Армении тренируется по индивидуальной программе. Ожидается, что в общую группу полузащитник вернётся на следующей неделе.

Сперцян травмировался в начале марта в игре с «Крыльями Советов».