Стали известны сроки возвращения Сперцяна к полноценным тренировкам

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян вскоре вернётся в общую группу после травмы.
В данный момент игрок сборной Армении тренируется по индивидуальной программе. Ожидается, что в общую группу полузащитник вернётся на следующей неделе.
Сперцян травмировался в начале марта в игре с «Крыльями Советов».
да. Эдуард умный игрок, но он не борец ментально, у него часто такое бывает и когда игра не идет, он либо начинает падать постоянно либо фолить...
в европейском футболе ему делать нечего.
да. Эдуард умный игрок, но он не борец ментально, у него часто такое бывает и когда игра не идет, он либо начинает падать постоянно либо фолить...
в европейском футболе ему делать нечего.