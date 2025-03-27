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Стали известны сроки возвращения Сперцяна к полноценным тренировкам

вчера, 14:19

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян вскоре вернётся в общую группу после травмы.

В данный момент игрок сборной Армении тренируется по индивидуальной программе. Ожидается, что в общую группу полузащитник вернётся на следующей неделе.

Сперцян травмировался в начале марта в игре с «Крыльями Советов».

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Все комментарии
6heh5szc8vbs
6heh5szc8vbs
вчера в 18:44
Он должен пригодиться в борьбе за чемпионство.
STVA 1
STVA 1 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 17:37
Как бы мне не хотелось но Быкам очень трудно будет стать первыми! Ну не видно что они могут на зубах выгрызать решающие матчи! А Быкам ехать в гости к ЦСКА и Зениту и дома принимать Динамо! Тут вычитал интересные факты , что у того же Мусаева раньше не очень получалось играть весенние матчи с Краснодаром:
Сезон-2018/2019: 6 побед в 11 матчах.
Сезон-2019/2020: 5 побед в 11 матчах.
Сезон-2020/2021: 3 победы в 11 матчах.
Хотя очень хотелось бы чтобы Мусаев учел прошлые ошибки и Быки стали наконец то Чемпионами!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:22
Краснодар и без Сперцяна хорош.
да. Эдуард умный игрок, но он не борец ментально, у него часто такое бывает и когда игра не идет, он либо начинает падать постоянно либо фолить...
в европейском футболе ему делать нечего.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:43
В Краснодаре и без Сперцяна есть кому играть в футбол - пусть выздоравливает не торопясь, ещё время есть. Лично у меня вызывает опасение тренер, точнее его готовность к напряжённому финишу чемпионата России. Мне кажется нужно поставить жёсткие условия Мусаеву - пора Краснодару становиться чемпионом. Никаких оправданий от него не принимать.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:21
Выздоровел,это усиление для Краснодара.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:17
Для Быков это хорошая новость
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:59
И где что известно !??))) Слово , - Вскоре ,это понятие растежимое ,если что☝️😜🤣
dzu6gmvq2drj
dzu6gmvq2drj
вчера в 14:51
Сперцян пригодится, чтобы не дать спартаку стать чемпионом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
t7nx5z3d9kzy
t7nx5z3d9kzy
вчера в 14:41
Краснодару нужно стать чемпионом, Сперцяну скорейшего возвращения на поле.
ue9tr43afdzb
ue9tr43afdzb
вчера в 14:39
На финише чемпионата он сильно нужен
Capral
Capral
вчера в 14:29
Эдику- скорейшего ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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