«Арсенал» может подписать Дьёкереша этим летом

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вчера, 23:22

«Арсенал» проявляет интерес к приобретению форварда «Спортинга» .

Ожидается, что переход игрока может состояться в летнее трансферное окно. По информации источника, новый спортивный директор «Арсенала», Андреа Берта, назначенный на должность 30 марта, является поклонником 26-летнего шведского нападающего.

В то же время, главный тренер «канониров» предпочел бы видеть в составе команды форварда «Ньюкасла» . Однако, трансфер этого игрока оценивается как маловероятный.