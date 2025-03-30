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«Арсенал» может подписать Дьёкереша этим летом

вчера, 23:22

«Арсенал» проявляет интерес к приобретению форварда «Спортинга» Виктора Дьёкереша.

Ожидается, что переход игрока может состояться в летнее трансферное окно. По информации источника, новый спортивный директор «Арсенала», Андреа Берта, назначенный на должность 30 марта, является поклонником 26-летнего шведского нападающего.

В то же время, главный тренер «канониров» Микель Артета предпочел бы видеть в составе команды форварда «Ньюкасла» Александера Исака. Однако, трансфер этого игрока оценивается как маловероятный.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:23
Это будет хорошее приобретение
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