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Саудовские клубы предлагают Винисиусу такой контракт, как у Роналду

вчера, 21:48

Саудовские клубы продолжают проявлять интерес к нападающему «Реала» Винисиусу Жуниору.

Как сообщается, «Аль-Наср» и «Аль-Ахли» предлагают бразильцу контракт, как у Криштиану Роналду. Это сделка на сумму в 200 млн евро в год.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:39
трудно отмахнуться и не задуматься, получая подобное предложение ...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:41
В ПСЖ бы ему, трио Дембеле, Барколя, Винисиус...
9vbryw3atbf5
9vbryw3atbf5
вчера в 22:52
Хочет денег то уедет, хочет славы то останется
shur
shur
вчера в 22:15
...наверное рановато, но как не странно с появлением Мбаппе что
то в нём изменилось в игровом понимании тактики Реала! То ли это
к лучшему, тогда будет определённый толк и рост, то ли это регресс,
тогда сдаваться Арабам, третьего не дано!
He Э Г О И СТ
He Э Г О И СТ
вчера в 22:11
Такой это какой?.. Бесполезный?.. 🤭
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:59
Рано ему еще уходить в саудовские клубы.
Гость
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