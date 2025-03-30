Саудовские клубы предлагают Винисиусу такой контракт, как у Роналду

Саудовские клубы продолжают проявлять интерес к нападающему «Реала» Винисиусу Жуниору.
Как сообщается, «Аль-Наср» и «Аль-Ахли» предлагают бразильцу контракт, как у Криштиану Роналду. Это сделка на сумму в 200 млн евро в год.
Саудовские клубы продолжают проявлять интерес к нападающему «Реала» Винисиусу Жуниору.
Как сообщается, «Аль-Наср» и «Аль-Ахли» предлагают бразильцу контракт, как у Криштиану Роналду. Это сделка на сумму в 200 млн евро в год.
то в нём изменилось в игровом понимании тактики Реала! То ли это
к лучшему, тогда будет определённый толк и рост, то ли это регресс,
тогда сдаваться Арабам, третьего не дано!
то в нём изменилось в игровом понимании тактики Реала! То ли это
к лучшему, тогда будет определённый толк и рост, то ли это регресс,
тогда сдаваться Арабам, третьего не дано!