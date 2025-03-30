Саудовские клубы предлагают Винисиусу такой контракт, как у Роналду

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вчера, 21:48

Саудовские клубы продолжают проявлять интерес к нападающему «Реала» .

Как сообщается, «Аль-Наср» и «Аль-Ахли» предлагают бразильцу контракт, как у . Это сделка на сумму в 200 млн евро в год.