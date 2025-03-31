Боярский заявил, что съест шляпу, если «Зенит» выиграет РПЛ в этом году

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский ответил на вопрос, что он готов сделать, если «сине-бело-голубые» выиграют РПЛ в этом сезоне.
Я, как правило, не такой уж щедрый на обещания. Но ради престижа команды на многое готов. В крайнем случае, если «Зенит» в этом году займет первое место, я бы съел шляпу. Потихонечку, по кусочку, но съел.
Хоть всюду слякоть, не надо плакать, но было горе было и прошло
Забудь о шляпе, не скажем папе, не скажем папе, что я тебя нашёл,
Дождь будет капать, ну, хватит плакать, ему без шляпы тоже хорошо."
Из приблизительного диалога после обещания отца, между Сергеем и Елизаветой Боярскими...)
Хоть всюду слякоть, не надо плакать, но было горе было и прошло
Забудь о шляпе, не скажем папе, не скажем папе, что я тебя нашёл,
Дождь будет капать, ну, хватит плакать, ему без шляпы тоже хорошо."
Из приблизительного диалога после обещания отца, между Сергеем и Елизаветой Боярскими...)