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Боярский заявил, что съест шляпу, если «Зенит» выиграет РПЛ в этом году

вчера, 17:26

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский ответил на вопрос, что он готов сделать, если «сине-бело-голубые» выиграют РПЛ в этом сезоне.

Я, как правило, не такой уж щедрый на обещания. Но ради престижа команды на многое готов. В крайнем случае, если «Зенит» в этом году займет первое место, я бы съел шляпу. Потихонечку, по кусочку, но съел.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Unkle_Istwan (раскрыть)
вчера в 23:58
Ну вы и сравнили, одно место с пальцем- Великого Чаплина и плебея Миху, как назвал его Замечательный В.Гафт... Светлая ему Память!!!
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:48
Ну Чаплин же ботинок ел )))
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:37
Профессор Преображенский в ужасе))
баск
баск
вчера в 19:55
Да Боярский ничем особенно не рискует)
Как-то несколько лет назад амбициозный и чванливый финансовый аналитик
Стёпа Демура публично обещал съесть свою шляпу, если индекс РТС
подпрыгнет до некоторого уровня- у Демуры были медвежьи ожидания.

Но индекс туда всё-таки подпрыгнул, и Стёпа влип..
Вышел из положения очень просто- испёк на даче шляпу из хлеба и сожрал
её на камеру, запивая шампусиком, и выложил ролик на ЮТ.
Шляпа своя? Своя. Съел? Съел. Так что всё в поряде)))
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 19:33
А если Зенит не станет чемпионом а Боярский? Шляпу поцелуешь у болельщиков?
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 18:57
Какие - то уж очень серьёзные комментарии по поводу шутки Михаила Сергеевича. Расслабьтесь, господа. Весна, скоро лето, настраивайтесь на лирический лад.
протон
протон
вчера в 18:54, ред.
Боярский будет есть свою шляпу также, как Газзаев сбривал усы
Питер, пожалей Боярского, не становись чемпионом. Ведь несварение же будет, а в таком почтенном возрасте это чревато возможными осложнениями.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:37
Придётся Михаилу голодать ...
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:13
"Упала шляпа, упала на пол и ветром шляпу шляпу унесло,
Хоть всюду слякоть, не надо плакать, но было горе было и прошло
Забудь о шляпе, не скажем папе, не скажем папе, что я тебя нашёл,
Дождь будет капать, ну, хватит плакать, ему без шляпы тоже хорошо."

Из приблизительного диалога после обещания отца, между Сергеем и Елизаветой Боярскими...)
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 18:04
Намекаешь на его вставную челюсть?)))
Capral
Capral
вчера в 18:03
Один идиот обещает припереться в студию без трусов, другой, тот, что постарше- обещает шляпу съесть. Ну вобщем, правильно, Миха хотел комедию про Зенит поставить, ну вот, вместе и посмеёмся- когда будет шляпу грызть...
112910415
112910415
вчера в 18:02
уцелеет, наверное, шляпа !
rswkgx235623
rswkgx235623
вчера в 17:58
Даже такая мотивация не заставит меня болеть за Зенит.
qvn44pjq9kya
qvn44pjq9kya
вчера в 17:57
Краснодар или Спартак могут сделать одно доброе дело - спасти одного неумного дедушку от заворота кишок
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:56
Брулин
Брулин
вчера в 17:55
Зенит не займёт первое место . Можешь кушать шляпу. Дурак
shur
shur
вчера в 17:44
..как истинному ленинградцу болеется за Команду с берегов Невы, в которой ленинградцев, нет не так, русских футболистов ноль целых ,хр-н десятых ?! Лукавит Мастер, всё равно за Державу то обидно или двойные стандарты, тоесть любой ценой, да вискарём запью?!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:36
Давайте же побережём ЖКТ Боярского раз он здравомыслие своё не сберёг
22sjad7yspy3
22sjad7yspy3
вчера в 17:35
Вот санитары-то потом затрахаются клизмами шляпинки из Мишани вымывать с криками "Тысяча чертей, и откуда же ты, такая каналья, взялась!"
hb5xmzzp99bu
hb5xmzzp99bu
вчера в 17:29
А нет так тунца лососнёт, как и вся ждущая дутого юбилея братия!
Гость
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