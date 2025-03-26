РФС отклонил апелляцию «Факела» на проведение матча без зрителей

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вчера, 20:16

Апелляционный комитет Российского футбольного союза отказал «Факелу» в удовлетворении обращения с просьбой изменить наказание, вынесенное контрольно-дисциплинарным комитетом.

Таким образом, воронежская команда проведёт матч 23-го тура РПЛ с «Ахматом» без зрителей.