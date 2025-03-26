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РФС отклонил апелляцию «Факела» на проведение матча без зрителей

вчера, 20:16
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат05.04.2025 в 15:15 Не начался

Апелляционный комитет Российского футбольного союза отказал «Факелу» в удовлетворении обращения с просьбой изменить наказание, вынесенное контрольно-дисциплинарным комитетом.

Таким образом, воронежская команда проведёт матч 23-го тура РПЛ с «Ахматом» без зрителей.

13 марта КДК РФС за совершение зрителями действий, направленных на унижение достоинства человека по признаку расы, обязал «Факел» провести один ближайший домашний матч без зрителей и выплатить штраф в размере 1 млн рублей. В игре «Факела» и «Зенита» полузащитник петербургского клуба Вендел получил красную карточку на 74-й минуте за оскорбительный жест в адрес трибуны болельщиков. Как позже сообщил глава КДК Артур Григорьянц, во время владения мячом хавбеком во втором тайме было первое расистское скандирование. После удаления футболиста было уханье в адрес Дугласа Сантоса при подаче углового, а позже — в сторону Луиса Энрике.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 20:41
Да, за Зенит мстят жестко...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:37
Факелу некого винить в таком наказании, кроме своих болельщиков. А ведь один миллион рублей это очень большой штраф... Минус доходы с продажи билетов. Надо искать того урода, который всё начал и переадресовать штраф ему, можно также предъявить упущенную выгоду.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:23
Можно было и штрафом ограничиться пока!
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