РФС отклонил апелляцию «Факела» на проведение матча без зрителей

Апелляционный комитет Российского футбольного союза отказал «Факелу» в удовлетворении обращения с просьбой изменить наказание, вынесенное контрольно-дисциплинарным комитетом.
Таким образом, воронежская команда проведёт матч 23-го тура РПЛ с «Ахматом» без зрителей.
13 марта КДК РФС за совершение зрителями действий, направленных на унижение достоинства человека по признаку расы, обязал «Факел» провести один ближайший домашний матч без зрителей и выплатить штраф в размере 1 млн рублей. В игре «Факела» и «Зенита» полузащитник петербургского клуба Вендел получил красную карточку на 74-й минуте за оскорбительный жест в адрес трибуны болельщиков. Как позже сообщил глава КДК Артур Григорьянц, во время владения мячом хавбеком во втором тайме было первое расистское скандирование. После удаления футболиста было уханье в адрес Дугласа Сантоса при подаче углового, а позже — в сторону Луиса Энрике.