Трансляции матчей РПЛ получили дополнительную статистику

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вчера, 21:39

Российская Премьер-Лига объявила о дополнении трансляции матчей спортивной статистикой на основе данных Яндекса.

Зрители игр в трансляциях на «Матч ТВ» и в онлайн-кинотеатрах, показывающих федеральные телеканалы, теперь могут увидеть дополнительную статистику — топ футболистов на основе фитнес-данных, среди которых дистанция и скорость пробега игроков.