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Трансляции матчей РПЛ получили дополнительную статистику

вчера, 21:39

Российская Премьер-Лига объявила о дополнении трансляции матчей спортивной статистикой на основе данных Яндекса.

Зрители игр в трансляциях на «Матч ТВ» и в онлайн-кинотеатрах, показывающих федеральные телеканалы, теперь могут увидеть дополнительную статистику — топ футболистов на основе фитнес-данных, среди которых дистанция и скорость пробега игроков.

Предоставляет данные технологический сервис Яндекс Спорттех (ранее — Яндекс Плюс x Vsporte). Начиная с сезона 2023/24, сервис является статистическим партнёром РПЛ и позволяет собирать и обрабатывать данные по более чем 110 параметрам, используя технологию компьютерного зрения для фитнес-показателей. Сейчас информация о скорости, преодолённому расстоянию и другим параметрам игроков становится доступна в течение нескольких минут.

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Источник: premierliga.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:39
не сказать, чтоб мы страдали без этого ...
ABir
ABir
сегодня в 00:41
Пусть будет эта статистика, только не во весь экран и без рекламы
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:55
"Вы не поверите - как далеко двинулась футбольная мысль."...)
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:52
Ну и на кой нам это! Игрок может носиться как Всадник без головы и отправить десяток пустых навесов в штрафную , а толку будет ноль! И наоборот одним пасом решить все!
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:52, ред.
Лично я во время трансляции смотрю только футбол. Правда на Матч ТВ это бывает сложно сделать. Откуда появилась эта практика, когда во время матча показывают интервью на бровке? Всплывает окно, которое мешает смотреть игру. И вообще, о чём только не болтают комментаторы? А надо просто комментировать ход матча. Не нужно придумывать велосипед.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:50
Бенать, даже быстро, в футболе мало.
Нужно ещё уметь голы забивать...
drug01
drug01
вчера в 21:42
Это все хорошо, но лучше бы футбол был интересней!
протон
протон
вчера в 21:42
Будто без расширенной статистики не разобраться,
играет команда или пешком ходит по полю )
Гость
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