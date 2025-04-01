Трансляции матчей РПЛ получили дополнительную статистику

Российская Премьер-Лига объявила о дополнении трансляции матчей спортивной статистикой на основе данных Яндекса.
Зрители игр в трансляциях на «Матч ТВ» и в онлайн-кинотеатрах, показывающих федеральные телеканалы, теперь могут увидеть дополнительную статистику — топ футболистов на основе фитнес-данных, среди которых дистанция и скорость пробега игроков.
Предоставляет данные технологический сервис Яндекс Спорттех (ранее — Яндекс Плюс x Vsporte). Начиная с сезона 2023/24, сервис является статистическим партнёром РПЛ и позволяет собирать и обрабатывать данные по более чем 110 параметрам, используя технологию компьютерного зрения для фитнес-показателей. Сейчас информация о скорости, преодолённому расстоянию и другим параметрам игроков становится доступна в течение нескольких минут.