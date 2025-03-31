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Холанд выбыл из-за травмы почти до конца сезона

вчера, 22:40

Пресс-служба «Манчестер Сити» сообщает, что нападающий Эрлинг Холанд получил травму лодыжки в матче четвертьфинала Кубка Англии против «Борнмута».

В заявлении уточняется, что форвард сможет вернуться на поле только в заключительной части сезона. Скорее всего, Холанд не сыграет раньше клубного чемпионата мира.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:38
Здоровья норвегу, но почему-то кажется, что это на руку команде пойдёт
112910415
112910415
сегодня в 05:36
тяжелый случай
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Тот самый чувак (раскрыть)
сегодня в 00:36
Время то настало..., вот только Мармуш - не Холланд. Причём во всех смыслах.
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:32
Время Мармуша настало.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 00:20
Здоровья великану!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:15
Мало неприятностей МС, теперь ещё и эта
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:09
Что-то на Сити в последнее время навалилось
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:36
Равноценной замены ему нет.
Если Сити попадёт в ЛЧ, тогда Пеп, возможно, останется. Если же нет, Гвардиолу съедят с потрохами.
протон
протон
вчера в 23:17
это серьезное потеря для Сити. теперь у Египтянина задача помочь Пепу квалифицироваться в ЛЧ.
Гость
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