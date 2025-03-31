Холанд выбыл из-за травмы почти до конца сезона

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вчера, 22:40

Пресс-служба «Манчестер Сити» сообщает, что нападающий получил травму лодыжки в матче четвертьфинала Кубка Англии против «Борнмута».

В заявлении уточняется, что форвард сможет вернуться на поле только в заключительной части сезона. Скорее всего, Холанд не сыграет раньше клубного чемпионата мира.