Холанд выбыл из-за травмы почти до конца сезона

Пресс-служба «Манчестер Сити» сообщает, что нападающий Эрлинг Холанд получил травму лодыжки в матче четвертьфинала Кубка Англии против «Борнмута».
В заявлении уточняется, что форвард сможет вернуться на поле только в заключительной части сезона. Скорее всего, Холанд не сыграет раньше клубного чемпионата мира.
Если Сити попадёт в ЛЧ, тогда Пеп, возможно, останется. Если же нет, Гвардиолу съедят с потрохами.
Если Сити попадёт в ЛЧ, тогда Пеп, возможно, останется. Если же нет, Гвардиолу съедят с потрохами.