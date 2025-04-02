«Атлетико» проявляет интерес к 17-летнему полузащитнику «Ривер Плейта»

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вчера, 13:15

«Атлетико» проявляет предметный интерес к полузащитнику «Ривер Плейта» и сборной Аргентины до 20 лет . Аргентинский клуб готов отпустить своего игрока не меньше, чем за 45 миллионов евро. Также интерес к Мастантуоно проявляют несколько команд АПЛ . А пару месяцев назад он был близок к переходу в «Реал», но сделка сорвалась.

«Атлетико» уже отправил своих скаутов, чтобы вживую понаблюдать за игрой 17-летнего аргентинца. Сообщается, что Мастантуоно не спешит покидать «Ривер Плейт». Но у «Атлетико» есть один фактор, который говорит в пользу потенциального трансфера: агентом игрока является Аугусто Фернандес, бывший футболист мадридской команды.

Мастантуоно — воспитанник «Ривер Плейта». Его контракт с клубом действует до декабря 2026 года. В текущем сезоне 17-летний атакующий полузащитник провёл шесть матчей в чемпионате и кубке Аргентины, в которых забил два мяча и отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает Мастантуоно в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед», выступающий на правах аренды за «Бетис», Антони может перейти в «Атлетико».