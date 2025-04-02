«Ливерпуль» выиграл у «Эвертона»

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче 30-го тура АПЛ (1:0).
Голом отличился Диогу Жота на 57-й минуте.
«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии (73 очка). «Эвертон» идёт 15-м (34 балла).
«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче 30-го тура АПЛ (1:0).
Голом отличился Диогу Жота на 57-й минуте.
«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии (73 очка). «Эвертон» идёт 15-м (34 балла).
Тем не менее красные сыграли вполне достойно и заслуженно одержали Очень важную Победу!!!
Отлично смотрелся Кёртис на новой для себя позиции, сыграл прекрасно и в обороне и грамотно подключался к атакам!
Ливерпуль набрал очередные три очка и сделал еще один небольшой шаг к .......... (узнаем в мае , а может и раньше)
P/S/ Почему Слот маринует-игнорирует Кьезу?!? итальянец определенно усилит любую игру, привнесет креатив, добавит скорости..., но сидит на лавке????
Тем не менее красные сыграли вполне достойно и заслуженно одержали Очень важную Победу!!!
Отлично смотрелся Кёртис на новой для себя позиции, сыграл прекрасно и в обороне и грамотно подключался к атакам!
Ливерпуль набрал очередные три очка и сделал еще один небольшой шаг к .......... (узнаем в мае , а может и раньше)
P/S/ Почему Слот маринует-игнорирует Кьезу?!? итальянец определенно усилит любую игру, привнесет креатив, добавит скорости..., но сидит на лавке????