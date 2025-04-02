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«Ливерпуль» выиграл у «Эвертона»

вчера, 23:57
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче 30-го тура АПЛ (1:0).

Голом отличился Диогу Жота на 57-й минуте.

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии (73 очка). «Эвертон» идёт 15-м (34 балла).

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Все комментарии
sergsudak
sergsudak
сегодня в 13:17
25% на то, что у кого-то не слабо поддымило после этого матча!))
shlomo
shlomo
сегодня в 07:40
Сложный матч получился для Ливера, но три очка заслуженно получили.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:45
Эх, отскок отскокович
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:27
Трудная и очень важная победа Ливерпуля
112910415
112910415
сегодня в 05:27
ещё один шаг к очевидному результату !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:39, ред.
Ливерпуль одержал важную победу!!! Есть 100 побед в дерби с Эвертоном!!!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:20
после двух поражений подряд (в ЛЧ и финал КЛ) и выезда основы на сборные прошедшее дерби с принципиальным соперником выдалось для красных тяжелым. Чувствовалось как усталость, так психологическое давление - не проиграть третий матч кряду.
Тем не менее красные сыграли вполне достойно и заслуженно одержали Очень важную Победу!!!
Отлично смотрелся Кёртис на новой для себя позиции, сыграл прекрасно и в обороне и грамотно подключался к атакам!
Ливерпуль набрал очередные три очка и сделал еще один небольшой шаг к .......... (узнаем в мае , а может и раньше)

P/S/ Почему Слот маринует-игнорирует Кьезу?!? итальянец определенно усилит любую игру, привнесет креатив, добавит скорости..., но сидит на лавке????
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:00
Ливер силен
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