«Айнтрахт» ведёт переговоры о продлении контракта с Топпмёллером

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вчера, 14:48

«Айнтрахт» ведёт переговоры о новом контракте со своим главным тренером . Обе стороны хотят продлить соглашение в ближайшее время. Это результат очень позитивных переговоров во время последнего перерыва на матчи сборных. Зарплата и срок контракта будут обсуждаться на следующей встрече.

Топпмёллер возглавил «Айнтрахт» в июле 2023 года. Его действующее соглашение истекает в июне 2026 года. Под руководством 44-летнего немца «Айнтрахт» провёл 86 игр (39 побед, 23 ничьих и 24 поражения). После двадцати семи туров клуб из Франкфурта занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» сделал трансферный запрос по полузащитнику «Ливерпуля».