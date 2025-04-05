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«Айнтрахт» ведёт переговоры о продлении контракта с Топпмёллером

вчера, 14:48

«Айнтрахт» ведёт переговоры о новом контракте со своим главным тренером Дино Топпмёллером. Обе стороны хотят продлить соглашение в ближайшее время. Это результат очень позитивных переговоров во время последнего перерыва на матчи сборных. Зарплата и срок контракта будут обсуждаться на следующей встрече.

Топпмёллер возглавил «Айнтрахт» в июле 2023 года. Его действующее соглашение истекает в июне 2026 года. Под руководством 44-летнего немца «Айнтрахт» провёл 86 игр (39 побед, 23 ничьих и 24 поражения). После двадцати семи туров клуб из Франкфурта занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» сделал трансферный запрос по полузащитнику «Ливерпуля».

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:26, ред.
Не очень однако результаты, как и амбиции команды похоже. Однако дошли до 1/4 финала Лиги Европы, это наверное достижение для такой команды, хотя там же ещё и Будё Глимт играет, так что этот новый формат ещё надо исследовать на предмет лёгкости достижения тех или иных стадий
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:20
Результаты не плохие, так что нужно продлевать контракт и пожать руки.
Гость
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