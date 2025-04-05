Анчелотти высказался о своём будущем

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о своём будущем.
Контракт итальянского специалиста с клубом истекает летом 2026 года.
Я не буду тем, кто будет просить покинуть этот клуб. Я уже отвечал на это раньше. Моя цель — остаться здесь и выполнить свой контракт.
-" сначала, я отсижу 4 года за неуплату налогов, а после вернусь в Реал и отработаю остаток контракта!"
А вообще, Карло заслуживает уважения. Старина поработал во всех топ чемпионатах и везде добивался успеха!!! Ему бы реально, сборную принять и привести ее к победе на ЧМ или ЧЕ, вот чего я ему желаю!
-" сначала, я отсижу 4 года за неуплату налогов, а после вернусь в Реал и отработаю остаток контракта!"
А вообще, Карло заслуживает уважения. Старина поработал во всех топ чемпионатах и везде добивался успеха!!! Ему бы реально, сборную принять и привести ее к победе на ЧМ или ЧЕ, вот чего я ему желаю!