Анчелотти высказался о своём будущем

Главный тренер мадридского «Реала» ответил на вопрос о своём будущем.

Контракт итальянского специалиста с клубом истекает летом 2026 года.

Я не буду тем, кто будет просить покинуть этот клуб. Я уже отвечал на это раньше. Моя цель — остаться здесь и выполнить свой контракт.