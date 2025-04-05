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Анчелотти высказался о своём будущем

вчера, 08:51

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о своём будущем.

Контракт итальянского специалиста с клубом истекает летом 2026 года.

Я не буду тем, кто будет просить покинуть этот клуб. Я уже отвечал на это раньше. Моя цель — остаться здесь и выполнить свой контракт.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 16:12
Как сказал Сухоруков, брат: "я остаюсь")))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:10, ред.
Может придётся надеть форму интересного дизайна - смесь Селтика и Ювентуса
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:40
Анчелотти высказался о своем будущем....
-" сначала, я отсижу 4 года за неуплату налогов, а после вернусь в Реал и отработаю остаток контракта!"
А вообще, Карло заслуживает уважения. Старина поработал во всех топ чемпионатах и везде добивался успеха!!! Ему бы реально, сборную принять и привести ее к победе на ЧМ или ЧЕ, вот чего я ему желаю!
drug01
drug01
вчера в 09:24
Надо работать до 26 года а там какой будет результат!
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:21
Это как президент перец решит
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 09:16
Из таких клубов самовольно не уходят. Только если попросят уйти.)
srggazb8944a
srggazb8944a
вчера в 09:12
Не вижу причин для досрочного расторжения, кроме как налоговая,там думаю договорятся
Гость
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