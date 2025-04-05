Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыГермания. Бундеслига 2024/2025

Томас Мюллер объявил об уходе из «Баварии»

вчера, 11:10

Форвард «Баварии» Томас Мюллер сообщил о том, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. На своей странице в Сети «X» футболист опубликовал видео с прощальным письмом, в котором было написано следующее:

Привет болельщикам «Баварии»!

После того как в последнее время обо мне ходило много спекуляций, я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы внести ясность. Даже спустя все эти годы, независимо от того, сколько минут я играю, мне по-прежнему очень весело находиться на поле с ребятами и вместе бороться за наши цвета. Я легко мог представить себе эту роль в следующем сезоне.

Однако клуб принял сознательное решение не заключать со мной новый контракт на следующий сезон. Даже если это не соответствовало моим личным желаниям, важно, чтобы ассоциация следовала своим убеждениям. Я уважаю этот шаг, к которому совет директоров и наблюдательный совет, конечно же, не отнеслись легкомысленно.

Мюллер всю свою профессиональную карьеру провёл в мюнхенской команде, дебютировав в её составе летом 2008 года. С «Баварией» он 12 раз выиграл чемпионат Германии, на его счету 6 побед в Кубке страны и 8 — в Суперкубке Германии. Также Мюллер является двукратным победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Анчелотти высказался о своём будущем
Вчера, 08:51
Официально«Динамо» объявило о продлении контракта с Кутицким
Вчера, 08:03
Слухи«Реал» собирается продлить контракт с Рюдигером
Вчера, 00:58
В «Велесе» ответили на вопрос о возможном продлении контракта с Кутеповым
04 апреля
Слухи38-летний Варди может продлить контракт с «Лестером»
04 апреля
Де Брюйне объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона
04 апреля
Сортировать
Все комментарии
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 19:41
эта новость должна быть номером один по событиям, всё-таки вытеснили Мюллера, конечно ветеран, но всё-таки был лицом Баварии, казалось ещё всё-таки продержится
Agamaga____05
Agamaga____05
вчера в 16:45
Чтобы не было спекуляций, нужно уходить вовремя, как Кроос. Тренеруй детей, воспитай чемпионов.
KSY-24
KSY-24
вчера в 15:58
Ну мог бы еще посидеть на замене
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 15:56
Что ж будем смотреть Баварию без Мюллера. Когда-то и Швайнштайгер ушел и другие ушли....Теперь время других футболистов
Capral
Capral
вчера в 15:34
Сенатов!

Вот эти, "некоторые", понимают футбол больше тебя в 1000раз.
А твоя зависть, известна всем... Ничего нового.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 14:02
Никакого нытья и обиды в словах Мюллера, как утверждают некоторые. Чувство сожаления, что славная карьера в великом клубе закончилась, я увидел. Увидел в его словах воспоминания об отличных победах и достижениях. Может быть, даже горечь, что всё прошло и возвратить невозможно.
112910415
112910415
вчера в 13:37
обидно, да
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 13:29
Однозначно легенда клуба
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:19
Бери шинель - иди домой и не ной, скупердяй!)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:39
А ведь Мюллер поступает не красиво. Так в свое время ныл Тотти.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:03
Как то через чур разумно сказал, аш за душу берёт, как будто бы здравомыслящий и мудрый человек, или подсказал кто
Capral
Capral
вчера в 11:30, ред.
Ну вот и началось нытье.
Но думаю, это вызовет резонанс в немецком футболе, уже, ряд известных людей высказались в поддержку Мюллера. А само заявление, выглядит, как нескрываемая обида...
На одного провокатора в немецком футболе стало меньше...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:30
Именно веселье Томаса и влияние на раздевалку стало мешать ему и команде.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:19
Легенда баварцев, о пора и время знать
shlomo
shlomo
вчера в 11:18
Мюнхен сегодня грустит.... эпоха Мюллера скоро закончится.... Легенды, остановитесь ....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:12
Это его решение, имеет право...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 