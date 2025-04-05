Томас Мюллер объявил об уходе из «Баварии»

Форвард «Баварии» Томас Мюллер сообщил о том, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. На своей странице в Сети «X» футболист опубликовал видео с прощальным письмом, в котором было написано следующее:
Привет болельщикам «Баварии»!
После того как в последнее время обо мне ходило много спекуляций, я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы внести ясность. Даже спустя все эти годы, независимо от того, сколько минут я играю, мне по-прежнему очень весело находиться на поле с ребятами и вместе бороться за наши цвета. Я легко мог представить себе эту роль в следующем сезоне.
Однако клуб принял сознательное решение не заключать со мной новый контракт на следующий сезон. Даже если это не соответствовало моим личным желаниям, важно, чтобы ассоциация следовала своим убеждениям. Я уважаю этот шаг, к которому совет директоров и наблюдательный совет, конечно же, не отнеслись легкомысленно.
Мюллер всю свою профессиональную карьеру провёл в мюнхенской команде, дебютировав в её составе летом 2008 года. С «Баварией» он 12 раз выиграл чемпионат Германии, на его счету 6 побед в Кубке страны и 8 — в Суперкубке Германии. Также Мюллер является двукратным победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.
Вот эти, "некоторые", понимают футбол больше тебя в 1000раз.
А твоя зависть, известна всем... Ничего нового.
Вот эти, "некоторые", понимают футбол больше тебя в 1000раз.
А твоя зависть, известна всем... Ничего нового.
Но думаю, это вызовет резонанс в немецком футболе, уже, ряд известных людей высказались в поддержку Мюллера. А само заявление, выглядит, как нескрываемая обида...
На одного провокатора в немецком футболе стало меньше...
Но думаю, это вызовет резонанс в немецком футболе, уже, ряд известных людей высказались в поддержку Мюллера. А само заявление, выглядит, как нескрываемая обида...
На одного провокатора в немецком футболе стало меньше...