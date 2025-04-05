Томас Мюллер объявил об уходе из «Баварии»

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вчера, 11:10

Форвард «Баварии» сообщил о том, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. На своей странице в Сети «X» футболист опубликовал видео с прощальным письмом, в котором было написано следующее:

Привет болельщикам «Баварии»! После того как в последнее время обо мне ходило много спекуляций, я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы внести ясность. Даже спустя все эти годы, независимо от того, сколько минут я играю, мне по-прежнему очень весело находиться на поле с ребятами и вместе бороться за наши цвета. Я легко мог представить себе эту роль в следующем сезоне. Однако клуб принял сознательное решение не заключать со мной новый контракт на следующий сезон. Даже если это не соответствовало моим личным желаниям, важно, чтобы ассоциация следовала своим убеждениям. Я уважаю этот шаг, к которому совет директоров и наблюдательный совет, конечно же, не отнеслись легкомысленно.