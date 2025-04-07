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«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум моментам матча с ЦСКА

вчера, 19:59
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

В пресс‑службе московского «Динамо» сообщили источнику, что клуб обратился в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по двум эпизодам матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА.

Действительно, мы обратились в ЭСК по двум эпизодам матча «Динамо» — ЦСКА. Это фол Глебова на Нгамалё на 88‑й минуте и эпизод на 90‑й минуте, который предшествовал назначению пенальти в наши ворота.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:13
пилить опилки ...
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 20:52
А говорили что только Зенит любит жаловаться.)
Capral
Capral
вчера в 20:42, ред.
Кто-то считает, что Карась не любит Динамо. Ну так, во-первых, настоящего Динамо давно нет, а во-вторых, я отлично помню, как Карась, в 2013, в игре с Анжи, в Москве назначил пенальти в ворота гостей, на последних минутах, который забил Воронин. И не только этот эпизод, были и другие. Что касается момента с пенальти на последних минутах, то там момент конечно непростой- возможно и был офсайд . Насчёт фола на нигере, да, фол был, но тянул ли он на удаление не уверен- удара открытыми шипами не было, как мне показалось.

Что касается гафла, то ему, больше идет сводить местечковые счёты с Заремой в прямом эфире, потому что футбол- точно не для него. Ну вот, как-то так, с моей колокольни, как говорит, один Уважаемый пользователь.)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:41
Какой позорище для Динамо и ВТБ. Поиграли по делу и без вариантов. Теперь сопли пускают. Ошибки были в обе стороны примерно поровну.
Гость
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