«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум моментам матча с ЦСКА

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вчера, 19:59

В пресс‑службе московского «Динамо» сообщили источнику, что клуб обратился в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) по двум эпизодам матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА .