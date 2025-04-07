«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум моментам матча с ЦСКА

В пресс‑службе московского «Динамо» сообщили источнику, что клуб обратился в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по двум эпизодам матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА.
Действительно, мы обратились в ЭСК по двум эпизодам матча «Динамо» — ЦСКА. Это фол Глебова на Нгамалё на 88‑й минуте и эпизод на 90‑й минуте, который предшествовал назначению пенальти в наши ворота.
Что касается гафла, то ему, больше идет сводить местечковые счёты с Заремой в прямом эфире, потому что футбол- точно не для него. Ну вот, как-то так, с моей колокольни, как говорит, один Уважаемый пользователь.)))
Что касается гафла, то ему, больше идет сводить местечковые счёты с Заремой в прямом эфире, потому что футбол- точно не для него. Ну вот, как-то так, с моей колокольни, как говорит, один Уважаемый пользователь.)))