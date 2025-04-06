Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2024/2025

Гол Шомуродова спас «Рому» от поражения в матче против «Ювентуса»

вчера, 23:42
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Рома» сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1) в матче 31-го тура Серии А.

На 40-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли. На 49-й минуте форвард «Ромы» Элдор Шомуродов сравнял счёт.

«Ромы» идёт на 7-м месте (53 очка), «Ювентус» занимает 5-е место (56 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ЦСКА обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Вчера, 21:31
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью против «Манчестер Сити»
Вчера, 20:24
«Атлетико» в концовке матча вырвал победу у «Севильи»
Вчера, 19:17
«Спартак» в большинстве разгромил «Ростов»
Вчера, 18:27
«Тоттенхэм» одержал победу над «Саутгемптоном»
Вчера, 18:00
«Ливерпуль» в гостях проиграл «Фулхэму»
Вчера, 17:56
Сортировать
Все комментарии
Генрих Карлович
Генрих Карлович
сегодня в 12:41
Заголовок огонь...На 40 -ой минуте пропустили ,на 49 - ой спаслись..
матос
матос
сегодня в 10:37
Дон Клаудио все же отнял очки у старухи)))
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:04
Матч не смотрел и судя по коментам не зря....а вот за Шому рад!
112910415
112910415
сегодня в 05:31
видали мы и живее матчи !
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:10
Команды без особого риска, сгоняли ничейку.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:53
любимый счет Ювентуса.
но это лучше чем скучные нули МЮ - МС
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Giallorossi (раскрыть)
сегодня в 00:41
По заголовку и вашему посту, создаётся ощущение что Рома безогововорчный фаворит против Ювентуса. С каких это пор?? Я что-то я пропустил в Италии??
drug01
drug01
сегодня в 00:40
Это очень приятно наш игрок в центре внимания
Bad Listener
Bad Listener ответ Giallorossi (раскрыть)
сегодня в 00:17, ред.
Так римское дерби же не через 2 дня на третий, а через неделю, еврокубков нет, бороться больше и не за что, не знаю даже насколько дерби оправдание сегодняшней игре
Giallorossi
Giallorossi ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 00:15
Рома экономила силы, впереди римское дерби!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:09
Узбеки задают тон в Европе....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:52, ред.
Скучно...
Нет ни розыгрышей, ни смачных штрафных ударов, ни интересных домашних заготовок, ни игры в стенку..., вообще нихрена нет. Просто беготня и рубка насмерть. Круглый куражится - скачет туда-сюда..., а иногда в сетку залетает..., и на этом всё. Игр стало дофига, а смотреть по сути не на что. Качество падает в геометрической прогрессии.
Скучно...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:47
Не ну так если с прямыми конкурентами играть то в зону еврокубков Рома не зайдёт. На своём поле сдались и вымучивали ничью большую часть времени.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 