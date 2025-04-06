Гол Шомуродова спас «Рому» от поражения в матче против «Ювентуса»

«Рома» сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1) в матче 31-го тура Серии А.
На 40-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли. На 49-й минуте форвард «Ромы» Элдор Шомуродов сравнял счёт.
«Ромы» идёт на 7-м месте (53 очка), «Ювентус» занимает 5-е место (56 очков).
Нет ни розыгрышей, ни смачных штрафных ударов, ни интересных домашних заготовок, ни игры в стенку..., вообще нихрена нет. Просто беготня и рубка насмерть. Круглый куражится - скачет туда-сюда..., а иногда в сетку залетает..., и на этом всё. Игр стало дофига, а смотреть по сути не на что. Качество падает в геометрической прогрессии.
Скучно...
Нет ни розыгрышей, ни смачных штрафных ударов, ни интересных домашних заготовок, ни игры в стенку..., вообще нихрена нет. Просто беготня и рубка насмерть. Круглый куражится - скачет туда-сюда..., а иногда в сетку залетает..., и на этом всё. Игр стало дофига, а смотреть по сути не на что. Качество падает в геометрической прогрессии.
Скучно...