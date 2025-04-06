Гол Шомуродова спас «Рому» от поражения в матче против «Ювентуса»

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вчера, 23:42

«Рома» сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1) в матче 31-го тура Серии А.

На 40-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли. На 49-й минуте форвард «Ромы» Элдор Шомуродов сравнял счёт.

«Ромы» идёт на 7-м месте (53 очка), «Ювентус» занимает 5-е место (56 очков).