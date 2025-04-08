Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Тотти: «Станкович прекрасный человек в жизни, я его лично знаю»

вчера, 10:52

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти поделился воспоминаниями о карьере главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.

46-летний сербский специалист на протяжении 15 лет выступал в Италии за клубы «Лацио» (1998-2004) и «Интер» (2004-2013). Тотти, который в то же время защищал цвета «Ромы» (1992-2017), пересекался со Станковичем на протяжении большей части своей футбольной карьеры.

Станкович был выдающимся футболистом. Всегда показывал топовый уровень футбола. Всегда был на высоте. Он прекрасный человек в жизни, я его лично знаю. Он был к месту в любой команде. Мы очень много сыграли друг против друга и, конечно, я его хорошо помню.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гвардиола: «Нуньеш не игрок середины поля, он недостаточно умён»
07 апреля
Мюллер — об уходе из клуба: «Между мной и „Баварией“ нет никакого негатива»
07 апреля
Мбаппе о депрессии: «С большим уважением отношусь к данной теме»
07 апреля
Рой Кин жёстко о Гарначо: «У него больше детей, чем хороших матчей за МЮ»
07 апреля
Симеоне: «Нам есть куда расти»
07 апреля
Рой Кин об игре «Манчестер Юнайтед»: «Я опрокидывал чашки с чаем»
07 апреля
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:35, ред.
Прекрасный человек может быть, обнимает вот всех, любвеобильный, но не зрелый, не взрослый, в подростковом возрасте застрял, не умеет управлять своими эмоциями, для толковой серьёзной команды такой тренер не подойдёт, максимум для команд вспышек, какой сейчас Спартак и является. А хочется Спартак видеть командой сильной, основательной и со стержнем, но это не про Деяна. Даже если удастся этот сезон на мажорной ноте закончить благодаря эмоциональным всплескам, то последующие будут рутиной, где уже нужен твёрдый характер, умение работать через немогу, стойкость какая то. Так что дальше если Спартак всерьёз хочет построить сильную команду нужен будет другой человек. Этого доняньчивать уже никто не будет чтоб он повзрослел
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 11:18
Был хорошим футболистом, сейчас хороший тренер.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 