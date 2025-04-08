Тотти: «Станкович прекрасный человек в жизни, я его лично знаю»

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти поделился воспоминаниями о карьере главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.
46-летний сербский специалист на протяжении 15 лет выступал в Италии за клубы «Лацио» (1998-2004) и «Интер» (2004-2013). Тотти, который в то же время защищал цвета «Ромы» (1992-2017), пересекался со Станковичем на протяжении большей части своей футбольной карьеры.
Станкович был выдающимся футболистом. Всегда показывал топовый уровень футбола. Всегда был на высоте. Он прекрасный человек в жизни, я его лично знаю. Он был к месту в любой команде. Мы очень много сыграли друг против друга и, конечно, я его хорошо помню.