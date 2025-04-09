Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыТурция. Супер-Лига 2024/2025

Стало известно, какую зарплату хочет получать Осимхен

вчера, 14:50

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен, права на которого принадлежат «Наполи», может продолжить карьеру в Англии.

В подписании нигерийца заинтересован «Манчестер Юнайтед». Проблемой в трансфере может стать тот факт, что форвард хочет получать около 340 000 фунтов стерлингов в неделю.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноФёллер продолжит работу в сборной Германии
Вчера, 12:48 Фото
Личка: «Контракт с „Динамо“ заканчивается, и что будет дальше, я не знаю»
Вчера, 11:55
Нагорных: «„Локо“ заинтересован сохранить тот состав, который есть сейчас»
Вчера, 09:50
Официально«Болонья» продлила контракт с вратарём
08 апреля
«Спартак» продлит контракт с 37-летним голкипером Довбней
08 апреля
СлухиЖоржиньо может покинуть «Арсенал» свободным агентом
08 апреля
Сортировать
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:44
Запросы у него не хилые !
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 15:10
Ещё вчера он тапки плёл с покрышек, а уже сегодня просит такую огромную зарплату. М-да.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:58
Ничего себе запросы.,.. А может ну его?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:56
Очень дерзко требовать такой з\п )) но МЮ может и выложить.
здесь двоякое чувство.
с одной стороны, такой трансфер решил бы явные проблемы в агрессивной игре, Осимхен, что ни говори, форвард масштабный, гибкий и мощный одновременно, техника прекрасная, мяч принимает ловко.
это безусловно повысил бы акции МанЮнайтед немедленно, и команда сделала бы явный шаг вперед, может быть не грандиозный, но точно вперед.
по крайней мере, слабых мест в игре Осимхена не вижу, минимум явных.
с другой стороны, здесь кажется многие знакомы с форвардом, и характеризуют его отрицательно. характер сложный, обидчивый, конфликтный.
а так, по матчам за Наполи, считаю Осимхена очень сильным командным игроком. то что нужен гл.тр. МЮ
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:55
Знает, что МЮ может дать такую зп))
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:53
Ну а че это рынок едрить раскудрить))) Хотите смугленького получить, платите. Прошли те времена, когда они за бусы пахали))) BLM на дворе)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 