Стало известно, какую зарплату хочет получать Осимхен

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен, права на которого принадлежат «Наполи», может продолжить карьеру в Англии.
В подписании нигерийца заинтересован «Манчестер Юнайтед». Проблемой в трансфере может стать тот факт, что форвард хочет получать около 340 000 фунтов стерлингов в неделю.
здесь двоякое чувство.
с одной стороны, такой трансфер решил бы явные проблемы в агрессивной игре, Осимхен, что ни говори, форвард масштабный, гибкий и мощный одновременно, техника прекрасная, мяч принимает ловко.
это безусловно повысил бы акции МанЮнайтед немедленно, и команда сделала бы явный шаг вперед, может быть не грандиозный, но точно вперед.
по крайней мере, слабых мест в игре Осимхена не вижу, минимум явных.
с другой стороны, здесь кажется многие знакомы с форвардом, и характеризуют его отрицательно. характер сложный, обидчивый, конфликтный.
а так, по матчам за Наполи, считаю Осимхена очень сильным командным игроком. то что нужен гл.тр. МЮ
здесь двоякое чувство.
с одной стороны, такой трансфер решил бы явные проблемы в агрессивной игре, Осимхен, что ни говори, форвард масштабный, гибкий и мощный одновременно, техника прекрасная, мяч принимает ловко.
это безусловно повысил бы акции МанЮнайтед немедленно, и команда сделала бы явный шаг вперед, может быть не грандиозный, но точно вперед.
по крайней мере, слабых мест в игре Осимхена не вижу, минимум явных.
с другой стороны, здесь кажется многие знакомы с форвардом, и характеризуют его отрицательно. характер сложный, обидчивый, конфликтный.
а так, по матчам за Наполи, считаю Осимхена очень сильным командным игроком. то что нужен гл.тр. МЮ