Стало известно, какую зарплату хочет получать Осимхен

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вчера, 14:50

Нападающий «Галатасарая» , права на которого принадлежат «Наполи», может продолжить карьеру в Англии.

В подписании нигерийца заинтересован «Манчестер Юнайтед». Проблемой в трансфере может стать тот факт, что форвард хочет получать около 340 000 фунтов стерлингов в неделю.