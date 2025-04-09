Руди Фёллер останется спортивным директором основной и молодёжной сборных Германии до предстоящего в 2028 году чемпионата Европы в Великобритании и Ирландии. Такое решение было принято единогласно Наблюдательным советом и собранием акционеров. Фёллер занимает данную должность с февраля 2023 года.
Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф высоко оценил работу 64-летнего специалиста.
Руди Фёллер был и остаётся фундаментом в возвращении национальной команды на путь к успеху после трёх разочаровывающих турниров. Он имеет огромное значение как для тренера сборной и его команды, так и для всего DFB. Именно поэтому лично для меня было важно убедить Руди продолжить работу со мной после продления контракта с Юлианом. Вместе они вызвали новую эйфорию вокруг национальной команды. Поэтому для меня было ясно: «Никогда не меняйте команду победителей». Я рад, что эта комбинация продолжится.
Продление контракта с DFB прокомментировал и сам Фёллер.
Национальная сборная и вся команда DFB стали близки моему сердцу. Конечно, решающую роль в этом сыграли вдохновляющие домашние чемпионаты Европы, но прежде всего сотрудничество с Юлианом Нагельсманном. Я с нетерпением жду продолжения нашего пути с Юлианом и его командой до следующего чемпионата Европы — пути возвращения к спортивному успеху и сердцам болельщиков в Германии. Мы уже добились большого прогресса. Но мы ещё не там, где хотим быть. У нас самые высокие ожидания и цели, и мы верим, что сможем достичь их с этой вдохновляющей командой.
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн, который ранее продлил контракт с DFB, отметил важность Фёллера.
Руди — очень важный ориентир для всех нас в сборной. Как советник, он всегда рядом со своим опытом, когда он нам нужен — как отцовская фигура для всей команды. Я уже подчёркивал, насколько он был важен для меня лично и моего решения продлить контракт после домашнего чемпионата Европы. Поэтому я рад, что он последовал за мной и на этот раз и продолжит поддерживать нас до чемпионата Европы 2028 года. Продление его контракта — важный шаг для немецкого футбола, для нас как команды, а также для меня лично. У нас ещё много совместных планов.
Германию спасет только Феликс Магат, который заставит их бегать голыми под дождем на тренировках.
только тогда Бундестим не станет бояться самураев)))
Германию спасет только Феликс Магат, который заставит их бегать голыми под дождем на тренировках.
только тогда Бундестим не станет бояться самураев)))