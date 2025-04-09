Фёллер продолжит работу в сборной Германии

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вчера, 12:48

останется спортивным директором основной и молодёжной сборных Германии до предстоящего в 2028 году чемпионата Европы в Великобритании и Ирландии. Такое решение было принято единогласно Наблюдательным советом и собранием акционеров. Фёллер занимает данную должность с февраля 2023 года.

Президент Немецкого футбольного союза ( DFB ) Бернд Нойендорф высоко оценил работу 64-летнего специалиста.

Руди Фёллер был и остаётся фундаментом в возвращении национальной команды на путь к успеху после трёх разочаровывающих турниров. Он имеет огромное значение как для тренера сборной и его команды, так и для всего DFB . Именно поэтому лично для меня было важно убедить Руди продолжить работу со мной после продления контракта с Юлианом. Вместе они вызвали новую эйфорию вокруг национальной команды. Поэтому для меня было ясно: «Никогда не меняйте команду победителей». Я рад, что эта комбинация продолжится.

Продление контракта с DFB прокомментировал и сам Фёллер.

Национальная сборная и вся команда DFB стали близки моему сердцу. Конечно, решающую роль в этом сыграли вдохновляющие домашние чемпионаты Европы, но прежде всего сотрудничество с Юлианом Нагельсманном. Я с нетерпением жду продолжения нашего пути с Юлианом и его командой до следующего чемпионата Европы — пути возвращения к спортивному успеху и сердцам болельщиков в Германии. Мы уже добились большого прогресса. Но мы ещё не там, где хотим быть. У нас самые высокие ожидания и цели, и мы верим, что сможем достичь их с этой вдохновляющей командой.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн, который ранее продлил контракт с DFB , отметил важность Фёллера.