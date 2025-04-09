Личка: «Контракт с „Динамо“ заканчивается, и что будет дальше, я не знаю»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отметил, что готов к возможному увольнению из московского клуба.
У меня летом может закончиться контракт. Если Дмитрий Гафин не придет и не предложит мне контракт на следующий год, значит, моя работа закончилась. Это нормально, и как тренер ты должен этого ожидать. Это часть твоей работы. Может произойти такое, что ты проиграешь пять игр и тебя уволят за последние два месяца. Контракт заканчивается, и что будет дальше, я не знаю.
Правда, с трудом представляю себе чеха, на месте, Гениального Сергея Николаевича...Талантом не вышел.
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Правда, с трудом представляю себе чеха, на месте, Гениального Сергея Николаевича...Талантом не вышел.
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
https://youtu.be/kH_UpnP5R_M?feature=shared
Каждая собака знает, что его задача на сезон- кубок либо подиум чемпа.
Это сто раз озвучивалось в СМИ в том числе.
Будет задача выполнена- контракт будет продлён.
Если нет, то скорее всего не продлят.
Ну и разумеется, пока сезон не завершён, при таких вводных нельзя знать заранее в моменте, что будет с его контрактом.
Личка слишком открыт, чем даёт повод раным гаерам лишний раз его полоскать.
Каждая собака знает, что его задача на сезон- кубок либо подиум чемпа.
Это сто раз озвучивалось в СМИ в том числе.
Будет задача выполнена- контракт будет продлён.
Если нет, то скорее всего не продлят.
Ну и разумеется, пока сезон не завершён, при таких вводных нельзя знать заранее в моменте, что будет с его контрактом.
Личка слишком открыт, чем даёт повод раным гаерам лишний раз его полоскать.
сначала отдохнёшь, а потом объявится новая работа )
сначала отдохнёшь, а потом объявится новая работа )