Личка: «Контракт с „Динамо“ заканчивается, и что будет дальше, я не знаю»

Главный тренер «Динамо» отметил, что готов к возможному увольнению из московского клуба.

У меня летом может закончиться контракт. Если Дмитрий Гафин не придет и не предложит мне контракт на следующий год, значит, моя работа закончилась. Это нормально, и как тренер ты должен этого ожидать. Это часть твоей работы. Может произойти такое, что ты проиграешь пять игр и тебя уволят за последние два месяца. Контракт заканчивается, и что будет дальше, я не знаю.