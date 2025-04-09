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Личка: «Контракт с „Динамо“ заканчивается, и что будет дальше, я не знаю»

вчера, 11:55

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отметил, что готов к возможному увольнению из московского клуба.

У меня летом может закончиться контракт. Если Дмитрий Гафин не придет и не предложит мне контракт на следующий год, значит, моя работа закончилась. Это нормально, и как тренер ты должен этого ожидать. Это часть твоей работы. Может произойти такое, что ты проиграешь пять игр и тебя уволят за последние два месяца. Контракт заканчивается, и что будет дальше, я не знаю.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:29
Супер, Маэстро, супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Правда, с трудом представляю себе чеха, на месте, Гениального Сергея Николаевича...Талантом не вышел.
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Futurista
Futurista
вчера в 19:04, ред.
По окончании контракта жизнь не заканчивается...живи и радуйся)...

Capral
Capral
вчера в 19:02
личка открыт? Он- хитрый, бездарный, бескультурный, продажный мужлан... Но для тех, кто лучших тренеров Динамо не видел- он открыт.)))
баск
баск
вчера в 13:49
Марцел напрасно разменивается на участие в пустопорожней болтовне, ничего не добавляющей к имеющейся фактуре.

Каждая собака знает, что его задача на сезон- кубок либо подиум чемпа.
Это сто раз озвучивалось в СМИ в том числе.
Будет задача выполнена- контракт будет продлён.
Если нет, то скорее всего не продлят.

Ну и разумеется, пока сезон не завершён, при таких вводных нельзя знать заранее в моменте, что будет с его контрактом.
Личка слишком открыт, чем даёт повод раным гаерам лишний раз его полоскать.
112910415
112910415
вчера в 13:17
будет как обычно -
сначала отдохнёшь, а потом объявится новая работа )
Capral
Capral
вчера в 12:07
Нытик. Впечатление такое, как будто выпрашивает новый контракт. Понимает, что если уволят, дорога только одна- в Оренбург. Его надо было уволить уже после его ругани на ПК. Да кто там будет об этом думать...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:06
Без работы не останется...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:06
Доработает до лета и попрощаются с ним)
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