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Президент «Ростова» ответил на вопрос о будущем клуба

вчера, 20:24

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался на тему будущего клуба.

Будущее клуба? У футбольного клуба «Ростов» два акционера: правительство Ростовской области (51% акций) и ООО «Лернако» (49%). Каждый акционер выдвигает по три человека в совет директоров, председателя выбирает совет. Как на собрании акционеров решат, так и будет. Мои планы? Мы будем выдвигать троих человек в совет директоров.

С Саввиди в последнее время я лично не встречался, но мы периодически общаемся. Поднималась ли тема покупки клуба? А вы уверены, что все, что пишут журналисты, это правда? Мы эту тему пока не комментируем.

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CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:56
Видимо грядёт продажа клуба. Скорее всего вопрос ТАМ уже решён, проблема только в цене. А может быть оно и к лучшему? Возможно скоро болельщикам представится возможность сравнить двух руководителей.. Вероятно Карпин знал о предстоящей продаже, потому и ушёл. Не видел новый руководитель его у руля команды.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:50, ред.
Лига Чемпионов конечно и Клубный ЧМ. Золотой мяч для Осипенко. Какое ещё может ждать будущее Ростов после ухода неврастеника Валеры?
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