Президент «Ростова» ответил на вопрос о будущем клуба

Президент «Ростова» высказался на тему будущего клуба.

Будущее клуба? У футбольного клуба «Ростов» два акционера: правительство Ростовской области (51% акций) и ООО «Лернако» (49%). Каждый акционер выдвигает по три человека в совет директоров, председателя выбирает совет. Как на собрании акционеров решат, так и будет. Мои планы? Мы будем выдвигать троих человек в совет директоров.

С Саввиди в последнее время я лично не встречался, но мы периодически общаемся. Поднималась ли тема покупки клуба? А вы уверены, что все, что пишут журналисты, это правда? Мы эту тему пока не комментируем.