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Тотти: «Для меня вернуться в Россию — большая честь и удовольствие»

вчера, 10:42

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти выразил свою радость от возвращения в Россию. Он также с ностальгией вспомнил свой прощальный матч, состоявшийся в 2017 году.

Я очень рад, что снова приехал к вам. Для меня вернуться сюда — большая честь и удовольствие. За последние годы в моей жизни все поменялось. Мой прощальный матч в 2017 году был невероятным. Я был рад, что целый день посвящен мне, но в то же время переживал из‑за окончания целого жизненного цикла. Особенно сложно было сдержать волнение в раздевалке, когда я последний раз надевал игровую форму.

Тотти прилетел в Москву и станет специальным гостем международной премии в области спорта и букмекерства «Премия РБ 2025», которая пройдет 8 апреля в Лужниках.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:51
Хозяйка вроде русская у Тотти
adekvat
adekvat
вчера в 13:21
Не поня, его кто то не пускает? Приезжай не бойся.
tynv5prr38fa
tynv5prr38fa
вчера в 12:11, ред.
Франческо Тотти — настоящая легенда! Его любовь к футболу и преданность "Роме" вдохновляют многих. Очень приятно видеть, как он с теплотой вспоминает свои моменты в карьере.
Гость
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