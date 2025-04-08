Тотти: «Для меня вернуться в Россию — большая честь и удовольствие»

1744098120

вчера, 10:42

Бывший капитан «Ромы» выразил свою радость от возвращения в Россию. Он также с ностальгией вспомнил свой прощальный матч, состоявшийся в 2017 году.

Я очень рад, что снова приехал к вам. Для меня вернуться сюда — большая честь и удовольствие. За последние годы в моей жизни все поменялось. Мой прощальный матч в 2017 году был невероятным. Я был рад, что целый день посвящен мне, но в то же время переживал из‑за окончания целого жизненного цикла. Особенно сложно было сдержать волнение в раздевалке, когда я последний раз надевал игровую форму.

Тотти прилетел в Москву и станет специальным гостем международной премии в области спорта и букмекерства «Премия РБ 2025», которая пройдет 8 апреля в Лужниках.