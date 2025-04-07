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ЦСКА планирует сменить технического спонсора с нового сезона

вчера, 12:43

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о планах клуба относительно смены технического спонсора.

В последние годы немного видоизменялась форма сотрудничества с техническим спонсором. Если раньше Joma был полноценным техническим спонсором, в последние годы это была немного другая форма взаимодействия. Она была достаточно выгодная для клуба, мы имели интересный и качественный продукт. Но на сегодняшний день высока вероятность того, что у нас будет новый полноценный технический партнёр. Кто это будет, узнаем, но мы за отечественного производителя.

Более того, возможно, уже 18 мая в гала-матче в честь победы ЦСКА в Кубке УЕФА наши легенды выйдут в форме, которая будет связана со следующим сезоном.

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ЦСКА
Источник: championat.com
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:33
с нетерпением ждём
adekvat
adekvat
вчера в 14:33
Кто это будет не знаем, но форма с его логотипом уже готова.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:22
Не плохая идея. Удачного спонсора команде.
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