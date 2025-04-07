ЦСКА планирует сменить технического спонсора с нового сезона

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о планах клуба относительно смены технического спонсора.

В последние годы немного видоизменялась форма сотрудничества с техническим спонсором. Если раньше Joma был полноценным техническим спонсором, в последние годы это была немного другая форма взаимодействия. Она была достаточно выгодная для клуба, мы имели интересный и качественный продукт. Но на сегодняшний день высока вероятность того, что у нас будет новый полноценный технический партнёр. Кто это будет, узнаем, но мы за отечественного производителя.