Каррера сообщил о готовности возглавить клуб из Сибири

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил о готовности работать в клубе из Сибири.
Готов ли я возглавить какой-нибудь клуб из Сибири, где холодно? Если это будет амбициозный проект, то вполне. Не пугают морозы и перелеты, поэтому могу это представить. Открыт к предложениям из России.
Я согласен. Но всё-таки, хотелось бы, чтобы Достойные люди и работали Достойно!!! Не сомневаюсь, что и в Сибири много Уважаемых людей, но, как Вы сказали - итальянцу, лучше поближе к теплым краям...
Для меня, лично, Чемпионство Карреры- очень памятно!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Я согласен. Но всё-таки, хотелось бы, чтобы Достойные люди и работали Достойно!!! Не сомневаюсь, что и в Сибири много Уважаемых людей, но, как Вы сказали - итальянцу, лучше поближе к теплым краям...
Для меня, лично, Чемпионство Карреры- очень памятно!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Приветствую, Володя!!!
Приветствую, Володя!!!
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