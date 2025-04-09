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Каррера сообщил о готовности возглавить клуб из Сибири

вчера, 18:18

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил о готовности работать в клубе из Сибири.

Готов ли я возглавить какой-нибудь клуб из Сибири, где холодно? Если это будет амбициозный проект, то вполне. Не пугают морозы и перелеты, поэтому могу это представить. Открыт к предложениям из России.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 02:44
Каррера совсем никому нахрен не нужен, готов ехать хоть куда, но не зовут никуда.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:12
Приветствую Виктор! Так я и не против! Только вот ты правильно написал. Не было системности в игре. И чемпионство больше было думаю куражное что ли. Но от этого не менее заслуженное
Сп62
Сп62
вчера в 20:48
Чемпиона 17-го года готовил Аленичев. Каррера снял сливки.
Vilar
Vilar
вчера в 19:50
Он же знает, что в рпл нет команд из Сибири, на фнл или вторую лигу не согласится. В Сибири есть медведи, которые ездят на велосипеде, возьмётся переучивать.
dx33qmagfqwf
dx33qmagfqwf
вчера в 19:44
Массимо готов на любую работу, даже в Сибири, и даже в хоккейном клубе
Futurista
Futurista ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 19:33
Кстати может поэтому и не получается)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:33
Вобщем, да. Но, если предельно откровенно, то у него много ошибок было в работе в Спартаке. Спартак играл ярко, агрессивно, но стихийно. Не было академической школы в работе Карреры-. Возможно поэтому, ему непросто найти себя в Европе. Всё-таки футбол России отличается от европейского футбола...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:28
Не получается у чемпиона России найти работу.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:25, ред.
Приветствую!...Для меня странно, что Каррера не может найти достойный клуб в Италии...в Европе...🤝...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:22
Приветствую, Маэстро!!!
Я согласен. Но всё-таки, хотелось бы, чтобы Достойные люди и работали Достойно!!! Не сомневаюсь, что и в Сибири много Уважаемых людей, но, как Вы сказали - итальянцу, лучше поближе к теплым краям...
Для меня, лично, Чемпионство Карреры- очень памятно!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:17
В Сибири амбициозные проекты только в энергетике...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:14
В Сибири работают миллионы людей...и большинство по своей воле)...другой вопрос что итальянцу там не место, как сибиряку в Неаполе например)...
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:11
Тренер, который вернул Спартаку Чемпионство заслуживает лучшей участи, чем работать в Сибири... Чисто по-человечески мне его жаль.

Приветствую, Володя!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:09
Похоже голодно парню стало)))
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:47
Чтобы в Сибири не замёрзнуть...
🤭🤭🤭
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:41
Бухнул видимо
Гость
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