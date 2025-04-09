Каррера сообщил о готовности возглавить клуб из Сибири

Бывший тренер «Спартака» сообщил о готовности работать в клубе из Сибири.

Готов ли я возглавить какой-нибудь клуб из Сибири, где холодно? Если это будет амбициозный проект, то вполне. Не пугают морозы и перелеты, поэтому могу это представить. Открыт к предложениям из России.