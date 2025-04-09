Погба о дисквалификации: «Понял, что такое „настоящая“ жизнь»

Полузащитник признался, что завершил бы карьеру, если бы из-за применения допинга его дисквалифицировали на 4 года, как того требовала изначальная версия наказания. После обжалования срок сократили до 18 месяцев.

Если бы я получил четыре года, я бы перестал играть в футбол. Не хотел говорить об этом публично, но мне так казалось.

Я брал мяч и играл сам по себе на улице. Обходился тем, что у меня было. Однако я не хотел оставаться в Турине. Утром я отвозил детей в школу, а она была прямо рядом с тренировочной площадкой, это очень больно...

Я не понял [почему дали 4 года]. За что? Они дали мне максимальный срок, а это означает, что на самом деле они не слушали ничего из того, что я им говорил.

Все, что со мной случилось, изменило меня. Я понял, что такое «настоящая» жизнь. Это было похоже на полное очищение. Я внезапно повзрослел на десять лет.