Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футбола

Погба о дисквалификации: «Понял, что такое „настоящая“ жизнь»

вчера, 20:56

Полузащитник Поль Погба признался, что завершил бы карьеру, если бы из-за применения допинга его дисквалифицировали на 4 года, как того требовала изначальная версия наказания. После обжалования срок сократили до 18 месяцев.

Если бы я получил четыре года, я бы перестал играть в футбол. Не хотел говорить об этом публично, но мне так казалось.

Я брал мяч и играл сам по себе на улице. Обходился тем, что у меня было. Однако я не хотел оставаться в Турине. Утром я отвозил детей в школу, а она была прямо рядом с тренировочной площадкой, это очень больно...

Я не понял [почему дали 4 года]. За что? Они дали мне максимальный срок, а это означает, что на самом деле они не слушали ничего из того, что я им говорил.

Все, что со мной случилось, изменило меня. Я понял, что такое «настоящая» жизнь. Это было похоже на полное очищение. Я внезапно повзрослел на десять лет.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Президент «Ростова» ответил на вопрос о будущем клуба
Вчера, 20:24
Каррера сообщил о готовности возглавить клуб из Сибири
Вчера, 18:18
Тотти: «Для меня вернуться в Россию — большая честь и удовольствие»
08 апреля
ЦСКА планирует сменить технического спонсора с нового сезона
07 апреля
МакАллистер: «Впереди ещё много матчей, и каждый из них невероятно трудный»
07 апреля
Мбаппе: «Есть неплохие предложения, но я думаю только о „Реале“»
07 апреля
Сортировать
Все комментарии
sxuptpg9hkx2
sxuptpg9hkx2
сегодня в 03:44
Хороший урок на всю оставшуюся жизнь
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:37
Повзрослел это здорово, теперь заместо 4 лет аш 14, скоро будет учить молодых жизни и рубить правду матку. Ничего, многие вообще до старости не взрослеют, так что какой никакой а рост имеется. Пришлось правда ради этого многое потерять, но так обычно и происходит. Взросление это вообще череда разочарований.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:17
Не думаю что у него получится. кончился он как футболист
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:03
"Я внезапно повзрослел на десять лет" - Ну значит Поль, в 42 то , уж точно пора "завязывать")
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:35
Удачи ему, желаю летом найти себе достойный клуб, и попробовать вернуться, в принципе 32 года только исполнилось.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:33
Погба сбитый лётчик... Он может говорить всё, что угодно
drug01
drug01
вчера в 21:32
Вероятно запомнит это на очень долго...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 